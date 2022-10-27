5 симптомов, которые могут указать на опасную инфекцию в головном мозге

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Патологии головного мозга очень коварны: развиваются стремительно, а лечение может быть долгим и сложным. Рассказываем, как выглядят первые тревожные звоночки.Инфекции головного мозга — явление не такое распространенное, но очень опасное. Самый простой пример — менингит. Человек страдает от мучительной головной боли, тошноты, рвоты, становится чувствительным к свету и другим внешним раздражителям. Если вовремя не обратиться к врачу, то все может закончиться комой и летальным исходом.— Инфекции могут быть бактериальными, в таком случае врачи назначают пациенту антибиотики, а также вирусными — тут уже помогут противовирусные препараты, — говорит профессор биохимии неврологии в Медицинском центре Джорджтаунского университета, доктор Джеймс Джордано.Еще один пример, который будет понятен всем: поражение мозга коронавирусной инфекцией. В этом случае вирусы проникают в полости мозга — желудочки и/или мягкие ткани. Начинается мощный воспалительный процесс, страдает центральная нервная система.Есть еще и грибковые инфекции, которые могут поразить головной мозг, но они редки. От них в основном страдают люди, у которых большие проблемы с иммунной системой. Стоит упомянуть и паразитарные инфекции. Как и грибковые, встречаются редко, но атакуют быстро: человек страдает от сильной боли, судорог, за короткие сроки впадает в кому.В любом случае, поражения головного мозга — это всегда серьезно и опасно. Эксперты рассказали, какими могут быть первые тревожные звоночки.Проблемы с памятью и речью всплывают из ниоткудаКогда человек перестает помнить важные события, ему сложно формулировать мысли, он страдает от резких перемен в настроении, то родственники подозревают деменцию. В большинстве случае, к сожалению, опасный диагноз подтверждается.Однако ученые выяснили: большинство людей, которым диагностировали деменцию, ранее страдали от различных инфекционных заболеваний, например, поражения дыхательных путей.Кроме того, разные формы слабоумия может спровоцировать и инфекция головного мозга, которая может заявить о себе через «поломку» когнитивных функций.Головная боль никак не проходитБезусловно, это один из самых типичных симптомов. Человек начинает страдать от сильной головной боли, которую вряд ли купируют обезболивающие.И тут самое важное — не терпеть. Если вы понимаете, что голова сильно болит уже несколько дней, а лекарства, сон и смена рациона не помогают, то как можно скорее обратитесь к врачу.Слова перестают быть понятнымиЭто довольно пугающий симптом: человек вдруг осознает, что не понимает своего собеседника. То есть он слышит, в его голове есть отчетливая картинка: сейчас идет диалог. Но пострадавший может не слышать всех слов, они у него путаются или же ему просто сложно воспринять говорящего.— Инфекции головного мозга обычно вызывают кратковременные нарушения функций, включая когнитивные и двигательные способности, а также эмоциональные и поведенческие функции. Отсюда такие последствия, — цитирует ETNT доктора Джордано.Появляются судороги— Обычно это происходит из-за вирусной или бактериальной инфекции, которая распространилась на нервную систему. Приступы, вызванные инфекцией, часто возникают внезапно и без предупреждения, — говорит доктор Джордано.Человек может страдать только от судорог, но зачастую к этому неприятному симптому добавляются:головная боль,лихорадка,спутанность сознания.Тут выход один — как можно скорее вызывать скорую помощь.Настроение и поведение резко меняютсяВот человек вел себя совершенно спокойно, читал книгу или смотрел телевизор, как вдруг он начинает громко хохотать или плакать навзрыд. И психические отклонения могут быть тут ни при чем.Если в мозге начались серьезные нарушения, то пострадавший может страдать от галлюцинаций. Или же он впадает в сильнейшую депрессию, что тоже сказывается на его привычном поведении.