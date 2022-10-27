Мифы о еде: поваренная соль опасна для организма

О пользе и вреде соли ходит множество мифов и легенд. В частности, многие люди убеждены, что поваренная соль опасна для организма. Но так ли это на самом деле?Существует несколько разновидностей соли. В числе самых популярных: поваренная, соль "экстра", йодированная, морская, черная.ПовареннаяДанный вид соли проходит тщательную очистку от примесей, из-за чего все полезные вещества – железо, калий, медь – из продукта удаляются. Вдобавок к этому, чтобы соль была рассыпчатой, в нее добавляют йодид калия, который негативно сказывается на здоровье.Соль "Экстра""Экстра" – одна из разновидностей поваренной соли, которую считают наиболее опасной. Для ее изготовления применяется способ выпаривания и очистки содой, а также к продукту добавляются различные примеси. Из-за этого на выходе остается чистый хлорид натрия, поэтому данная соль бесполезна и даже вредна.ЙодированнаяЙодированная соль почти ничем не отличается от поваренной. В нее добавляют йодид калия и рекомендуют употреблять при дефиците йода, но после термической обработки в данной соли не остается полезных микроэлементов.Морская сольТакую соль зачастую добывают природным путем, в ней много калия, магния и сульфатов. Однако в основной массе она все же насыщена хлоридами и натрием. Йода в морской соли весьма немного.Черная сольВо многих странах черная соль считается полезной приправой. Ее добывают в местах, где присутствует сероводород, а продается она практически в неочищенном виде. Ученые считают, что она безопасна и полезна для организма благодаря компонентам, улучшающим пищеварение.ВыводПо мнению экспертов, если вы употребляете соль регулярно, но в небольших количествах, не столь важно, какому виду соли вы отдаете предпочтение. Однако специалисты рекомендуют отказаться от соли "Экстра", поскольку в ней нет полезных микроэлементов, и отдавать предпочтение более здоровым альтернативам – гималайской, черной или морской соли. Но важно помнить, что не стоит употреблять больше 5 г соли в сутки.