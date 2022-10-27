Как ароматы могут вернуть память

Ученые из Ланкастерского университета в Британии выяснили, что вернуть воспоминания может запах еды. Они провели исследование, участниками которого стали пожилые люди, рассказывающие о событиях, произошедших в юности. Потом им предлагали повторить рассказ, вдыхая запахи той еды, которая фигурировала в этих воспоминаниях. В результате рассказы оказывались куда более подробными, эмоционально окрашенными и обрастали множеством деталей.В будущем ученые намерены использовать запахи в лечении возрастной деменции и болезни Альцгеймера. Концентрированные ароматы они собираются изготавливать в виде небольших желеобразных шариков, напечатанных на 3D-принтере. С их помощью можно даже составить карту памяти для конкретных пациентов и отправить их в своеобразное путешествие во времени. По мнению исследователей, наборы напечатанных на 3D-принтере ароматных шариков могут стать перспективным направлением для бизнеса. Например, они могут пригодиться для того, чтобы создать настроение для ностальгического вечера с фотоальбомом.Нельзя сказать, что влияние ароматов на память было не изучено ранее. Британские ученые скорее придумали, как использовать эти знания на практике и, возможно, монетизировать в будущем.«Обонятельная система очень древняя, и при этом очень тесно связана с системой памяти, – говорит нейробиолог, профессор МГУ Вячеслав Дубынин. – К сожалению, ее обычно недооценивают. Конечно, обоняние не так серьезно влияет на нашу жизнь, как зрение и слух, а обонятельных рецепторов у человека на порядок меньше, чем у животных, тем не менее они не так уж плохо работают. С обонянием очень серьезно связано наше эмоциональное восприятие действительности».По словам нейробиолога, оценка запахов – как приятных, так и неприятных – связана с индивидуальным восприятием. У нас есть 390 типов обонятельных рецепторов, это значит, что наша обонятельная система способна реагировать на 390 самых простых запахов. А из этих 390 ароматных «нот» собирается гигантское разнообразие запахов. Поэтому обонятельный мир очень разнообразен, и жаль, что мы его не слишком сильно тренируем, говорит ученый.Мозг отлично откликается на обонятельную тренировку: улучшается работа разных нейросетей, возникает положительное эмоциональное состояние, рассказывает Вячеслав Дубынин.«Поэтому, например, очень полезно играть с детьми в игру «угадай запах»: вы начинаете снимать с полки всякие специи – корицу, бадьян и многое другое – и давать их понюхать. Помогает обонятельная тренировка и людям с нарушениями памяти. Подобного рода процедуру – только со специальными наборами запахов – используют для тренировки обоняния у людей, которые потеряли его после коронавирусной инфекции. И в целом для того, чтобы эффективно восстанавливать обоняние, особенно если оно пропало на долгое время, очень рекомендуется обонятельная тренировка».«Вообще мир запахов – он прекрасен, – говорит нейробиолог, – поэтому так здорово, когда мы вдруг оказываемся вдали от большого города. Идем по лугу и наконец-то вспоминаем, что вот этот запах был со мной 10, 20 или 30 лет назад. Потому что обонятельная система очень древняя, но при этом очень тесно связана с системой памяти. И обонятельная память очень прочная. Запахи способны мгновенно переносить нас в наше детство или юность: «Боже мой, тот самый запах духов! Боже мой, тот самый запах бабушкиных оладушков!». Кстати, что касается запахов еды, они, как правило, являются приятными и связаны с положительными эмоциями. И поэтому они так освежают память: это эмоционально насыщенные раздражители. Но и, в целом, обонятельная система – это важнейший источник положительных эмоций, радости и разнообразия в нашей жизни».На самом деле не только запахи еды могут возвращать память, а любые, которые связаны с сильными эмоциональными впечатлениями, отмечает эксперт.«Запахов ведь множество: свежескошенная трава, мокрая земля, сосновый лес после дождя, черемуха, свежесть холодной воды, духи любимой девушки – все это способно в одно мгновение перенести нас в далекое прошлое. Исследователи выяснили, что восприятие запахов подразумевает взаимодействие древнейшей коры мозга человека и ассоциативных зон, которые связаны с эмоциями. Пожилые люди хуже помнят все, что связано с памятью на слова, а эмоции и картинки у них воспроизводятся достаточно хорошо. И когда они чувствуют определенный запах, тут же подключается эмоциональная память, они видят связанную с ним картинку. Это очень хороший способ работы с долговременной памятью», – заключил Дубынин.