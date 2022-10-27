Врач Андреева назвала вид рыбы, которую нельзя есть гипертоником

Употребление слишком большого количества рогаликов с копченым лососем может ухудшить показания артериального давления.Высокое кровяное давление, или гипертония, является предвестником серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечные приступы и инсульты, поэтому крайне важно поддерживать показания в пределах нормы.Жирная рыба, например лосось, часто рекомендуется за ее благотворное влияние на здоровье, вы можете «ограничить» употребление одного вида лосося, если вы беспокоитесь о гипертонии.Копченый лосось, характеризующийся своим соленым и копченым вкусом.«Соленый и копченый лосось богат белком и омега-3, но мы часто упускаем из виду высокое содержание соли. Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием соли увеличивает риск развития высокого кровяного давления, основной причины сердечных заболеваний и инсультов», - говорит врач-терапевт Ирина АндрееваУпотребление слишком большого количества соли является «самой серьезной» причиной гипертонии. Соль заставляет ваше тело удерживать воду, из-за чего в крови появляется дополнительная вода. Это создает дополнительное давление в стенках кровеносных сосудов — рецепт высокого кровяного давления.