Три вопроса доктору об аппендиците

Читатели задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса об аппендиците. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.

Всегда ли необходимо удалять аппендицит

Большинство людей сталкиваются с острым аппендицитом и становятся пациентами хирурга.

Но существует подход, согласно которому при раннем выявлении воспаления возможно проведение антибактериальной терапии, и в этом случае можно избежать хирургического вмешательства.

Аппендикс, вопреки мнениям, не является лишним органом в организме, и удаление его просто так не имеет необходимости. Если речь идет о риске для жизни человека, в таком случае удаление необходимо.

Причины появления хронического аппендицита

Острый аппендицит в некоторых случаях может перейти в хронический, как утверждает эксперт.

Если у пациента была острая форма аппендицита, и она была погашена антибиотикотерапией, то на фоне воспаления выявляются изменения самой ткани, формируются рубцы, спайки, могут быть повторные воспаления. Это и называется хронической формой аппендицита. Основной принцип лечения — медикаментозная санация.

Если количество рецидивов становится частым (более 2-3 приступов в год), отросток подлежит удалению.

Симптомы воспаления

Даже эксперту довольно сложно ответить на вопрос о симптоматике. Дело в том, что как острый, так и хронический аппендицит имеет множество различных форм.

Симптоматика может быть очень разной: от боли в правой подвздошной области и развития интоксикации до абсолютно бессимптомного течения
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