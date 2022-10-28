Три вопроса доктору об аппендиците
Всегда ли необходимо удалять аппендицит
Большинство людей сталкиваются с острым аппендицитом и становятся пациентами хирурга.
Но существует подход, согласно которому при раннем выявлении воспаления возможно проведение антибактериальной терапии, и в этом случае можно избежать хирургического вмешательства.
Аппендикс, вопреки мнениям, не является лишним органом в организме, и удаление его просто так не имеет необходимости. Если речь идет о риске для жизни человека, в таком случае удаление необходимо.
Причины появления хронического аппендицита
Острый аппендицит в некоторых случаях может перейти в хронический, как утверждает эксперт.
Если у пациента была острая форма аппендицита, и она была погашена антибиотикотерапией, то на фоне воспаления выявляются изменения самой ткани, формируются рубцы, спайки, могут быть повторные воспаления. Это и называется хронической формой аппендицита. Основной принцип лечения — медикаментозная санация.
Если количество рецидивов становится частым (более 2-3 приступов в год), отросток подлежит удалению.
Симптомы воспаления
Даже эксперту довольно сложно ответить на вопрос о симптоматике. Дело в том, что как острый, так и хронический аппендицит имеет множество различных форм.
Симптоматика может быть очень разной: от боли в правой подвздошной области и развития интоксикации до абсолютно бессимптомного течения
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctor.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий