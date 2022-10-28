Три вопроса доктору об аппендиците

Читатели задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса об аппендиците. На них отвечает врач общей практики Денис Прокофьев.Всегда ли необходимо удалять аппендицитБольшинство людей сталкиваются с острым аппендицитом и становятся пациентами хирурга.Но существует подход, согласно которому при раннем выявлении воспаления возможно проведение антибактериальной терапии, и в этом случае можно избежать хирургического вмешательства.Аппендикс, вопреки мнениям, не является лишним органом в организме, и удаление его просто так не имеет необходимости. Если речь идет о риске для жизни человека, в таком случае удаление необходимо.Причины появления хронического аппендицитаОстрый аппендицит в некоторых случаях может перейти в хронический, как утверждает эксперт.Если у пациента была острая форма аппендицита, и она была погашена антибиотикотерапией, то на фоне воспаления выявляются изменения самой ткани, формируются рубцы, спайки, могут быть повторные воспаления. Это и называется хронической формой аппендицита. Основной принцип лечения — медикаментозная санация.Если количество рецидивов становится частым (более 2-3 приступов в год), отросток подлежит удалению.Симптомы воспаленияДаже эксперту довольно сложно ответить на вопрос о симптоматике. Дело в том, что как острый, так и хронический аппендицит имеет множество различных форм.Симптоматика может быть очень разной: от боли в правой подвздошной области и развития интоксикации до абсолютно бессимптомного течения