Названа питьевая привычка, из-за которой появляется серьезный дефицит железа в организме
Когда у человека дефицит железа в организме, то это зачастую заметно даже по его внешнему виду. Таким людям обычно говорят: «Что-то ты какой-то бледный в последнее время». К этому симптому добавляются сильная слабость, сонливость, головокружения, одышка.
Состояние так меняется, потому что организм перестает вырабатывать достаточно эритроцитов — именно эти красные кровяные тельца отвечают за транспортировку кислорода к тканям. Питания не хватает, человек как будто начинает угасать.
Вы можете есть достаточно продуктов, богатых железом, но всё равно будете страдать от его дефицита. И виной тому — кофе. Точнее, время, в которое вы его пьете.
По словам диетолога Роксаны Баккер, кофе должен быть отдельно, приемы пищи — тоже отдельно. Но некоторые люди предпочитают запивать ароматным напитком свой завтрак или обед, именно это — главная ошибка.
— Кофе содержит полифенол (хлорогеновую кислоту), который блокирует всасывание железа в организме, — цитирует диетолога британское издание Express.
Это подтвердили и исследования ученых. У людей, которые пили кофе во время еды или сразу после, усвояемость железа падала с 40 до 90 процентов!
— И чем крепче напиток, тем больше вероятность, что вашему организму будет не под силу усвоить железо из еды, — предостерегает диетолог.
Чтобы любимый напиток не приносил вреда, достаточно запомнить одно простое правило: пейте кофе через 30 и более минут после приема пищи.
Кстати: на голодный желудок кофе тоже лучше не пить. Ученые США провели исследование, после которого пришли к выводу: если выпить ароматный напиток за час до приема пищи, то железо тоже практически не будет усваиваться.
Как можно заподозрить дефицит железа в организме
Железодефицитная анемия развивается медленно, и вначале у человека может не быть никаких симптомов или же они будут проявляться в легкой форме, рассказывал эксперт.
8 тревожных признаков:
кожа цвета «кофе с молоком»;
заеды в уголках рта;
ломкие ногти с поперечными линиями;
ломкие и тусклые волосы;
мышечная слабость;
снижение артериального давления;
изменения в обонянии (пристрастие к запахам красок, ацетона);
изменения вкуса (тяга к поеданию мела, глины).
Если вы подозреваете у себя дефицит железа, то запишитесь на прием к терапевту. Врач назначит необходимые анализы, лечение.
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