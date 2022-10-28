Названа питьевая привычка, из-за которой появляется серьезный дефицит железа в организме

На нехватку этого микроэлемента организм реагирует неприятно: появляется слабость, сильная усталость, проблемы со сном и даже головокружения. И спровоцировать это всё может безобидная, на первый взгляд, привычка.Когда у человека дефицит железа в организме, то это зачастую заметно даже по его внешнему виду. Таким людям обычно говорят: «Что-то ты какой-то бледный в последнее время». К этому симптому добавляются сильная слабость, сонливость, головокружения, одышка.Состояние так меняется, потому что организм перестает вырабатывать достаточно эритроцитов — именно эти красные кровяные тельца отвечают за транспортировку кислорода к тканям. Питания не хватает, человек как будто начинает угасать.Вы можете есть достаточно продуктов, богатых железом, но всё равно будете страдать от его дефицита. И виной тому — кофе. Точнее, время, в которое вы его пьете.По словам диетолога Роксаны Баккер, кофе должен быть отдельно, приемы пищи — тоже отдельно. Но некоторые люди предпочитают запивать ароматным напитком свой завтрак или обед, именно это — главная ошибка.— Кофе содержит полифенол (хлорогеновую кислоту), который блокирует всасывание железа в организме, — цитирует диетолога британское издание Express.Это подтвердили и исследования ученых. У людей, которые пили кофе во время еды или сразу после, усвояемость железа падала с 40 до 90 процентов!— И чем крепче напиток, тем больше вероятность, что вашему организму будет не под силу усвоить железо из еды, — предостерегает диетолог.Чтобы любимый напиток не приносил вреда, достаточно запомнить одно простое правило: пейте кофе через 30 и более минут после приема пищи.Кстати: на голодный желудок кофе тоже лучше не пить. Ученые США провели исследование, после которого пришли к выводу: если выпить ароматный напиток за час до приема пищи, то железо тоже практически не будет усваиваться.Как можно заподозрить дефицит железа в организмеЖелезодефицитная анемия развивается медленно, и вначале у человека может не быть никаких симптомов или же они будут проявляться в легкой форме, рассказывал эксперт.8 тревожных признаков:кожа цвета «кофе с молоком»;заеды в уголках рта;ломкие ногти с поперечными линиями;ломкие и тусклые волосы;мышечная слабость;снижение артериального давления;изменения в обонянии (пристрастие к запахам красок, ацетона);изменения вкуса (тяга к поеданию мела, глины).Если вы подозреваете у себя дефицит железа, то запишитесь на прием к терапевту. Врач назначит необходимые анализы, лечение.