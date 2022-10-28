Полезные протеиновые батончики нас полнят

Считающиеся здоровыми протеиновые батончики в реальности приводят к увеличению веса. Ученые из Университета Аризоны выяснили, что они нас просто не насыщают.Протеиновые батончики часто рассматривают в качестве здоровой разновидности перекуса, но они могут спровоцировать ожирение, как установили исследователи. Употреблявших по одному батончик каждый день люди с большей вероятностью набирали лишний вес в течение недели, по сравнению с теми, кто этого не делал.Исследователи полагают, что хотя подобного рода протеиновые батончики питательны, они просто недостаточно нас насыщают, в результате чего чувство голода сохраняется. И человек продолжает потреблять калории. В большинстве батончиков популярных брендов всего около 200 калорий, что эквивалентно паре яблок или трем яйцам. Этого явно не хватит для того, чтобы человек, что называется, заморил червячка.Индустрия протеиновых продуктов в США переживает бум, продажи в этом году достигли $6,5 млрд, вдвое превысив результаты 2014 года. Белковые диеты могут способствовать снижению веса за счёт сокращения показателей гормона голода и роста уровня гормонов, связанных с чувством сытости. Но многие протеиновые батончики калорийны, это позволяет добавлять калории без необходимости потреблять много дополнительной пищи.