Названы простые способы прийти в норму после стресса

Сон и отдых являются лучшими способами прийти в норму после стрессов, рассказал психотерапевт и руководитель клиники психосоматической медицины NeoVita Артем Толоконин.Он назвал россиянам и другие способы справиться с нервным напряжением, которое у многих возрастает именно осенью.Лучшим способом восстановления после стресса является отдых. По словам психотерапевта, необходимо слегка замедлить ритм и темп жизни, переключиться на интересные дела и найти возможность высыпаться каждую ночь. Это поможет организму пережить произошедшее. Помимо сна и переключения внимания отличным шагом к нормализации эмоционального баланса станет физкультура, добавил Толоконин. Йога или простые упражнения помогут перенаправить энергию из эмоции в действия, пояснил он.Собеседник обратил внимание на то, что в момент нервного напряжения необходимо отличить стресс от психотравмы, так как методы борьбы с ними разные.Если человек понимает, что у него именно психотравма, то есть риск, что после нее потребуется терапия для проработки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), предупредил Толоконин. Симптомами ПТСР являются амнезия самой травмы (отсутствие воспоминаний о событии, ставшем спусковым крючком), а также депрессивное состояние, отсутствие эмоций, ощущение ужаса и страха.Обычно после стресса человек приходит в норму в течение суток. Если этого не случилось, то стоит задуматься о визите к психологу или психотерапевту. А в случае с психотравмой без участия специалиста вернуться в душевное равновесие самостоятельно будет еще труднее, подвел итог Толоконин.