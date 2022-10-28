7 простых вечерних привычек, которые помогут сохранить молодость кожи

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Ровная, сияющая кожа без морщин и высыпаний — это не так сложно, как кажется. Да, придется приучить себя к некоторым несложным ритуалам. Но результат точно не заставит себя ждать, говорят врачи.Качество и красота нашей кожи зависят от многих факторов: наследственность, окружающая среда, питание, уход, эмоциональное состояние. И если первый мы точно не в силах изменить, то поработать со всеми остальными может каждый.Безусловно, за кожей надо правильно ухаживать. Не зря у женщин в ванной полочки ломятся от тюбиков, баночек и бутылочек. Можно найти скрабы, сыворотки, тоники, маски, кремы. Это все будет помогать, если уход подобран грамотно, учитывая тип вашей кожи и другие индивидуальные особенности.И еще если вы полноценно питаетесь и соблюдаете несколько вечерних ритуалов, говорит петербургский косметолог Наталья Шенкирж.Врач-косметолог, автор руководств по дерматокосметологии. Специалист Клиники Пирогова на Васильевском островеУделяйте внимание себеКазалось бы, такой банальный и известный всем совет. Но он не зря стоит на первом месте: забота о себе — это очень важно.— Обязательно найдите вечером время для себя. Оно предназначено только для вас, вы не торопитесь и не думаете о делах. Выбирайте ритуал: ванна для расслабления с пеной, очищение кожи, маска. Это поможет успокоить гормоны стресса, а именно они начинают разрушают нашу кожу уже в раннем возрасте, — говорит косметолог.Очищайте кожу правильноВ этом казалось бы, незамысловатом процессе и правда важна последовательность.шаг: сначала смываем макияж,шаг: затем приступаем к основному очищению.Выбирайте средство по типу кожи (лучше вместе с вашим косметологом).— Я рекомендую гидрофильные масла: они хорошо растворяют загрязнения, удаляют мертвые роговые чешуйки, увлажняют, смягчают кожу, восстанавливают защитную мантию кожного покрова, — говорит косметолог.Легкий дренажный массаж нужен каждый деньГидрофильное масло хорошо скользит, поэтому его же можно использовать для проведения легкого дренажного массажа. Приучите себя к этому простому ритуалу. В идеале нужно делать массаж утром и вечером — для снятия пастозности и сохранения контуров овала лица.Используйте сыворотки и/или ночные кремыСовременные рецептуры кремов позволяют решить многие проблемы — от сухости кожи до нарушений пигментации. Поэтому без них точно не обойтись, если хотите выглядеть свежее и моложе.— Зачастую женщина не понимает, какой уход нужен именно ей. Не стесняйтесь обратиться к профессионалу — средства поможет подобрать ваш косметолог, — говорит врач.Наносите крем правильноПривычка-лайфхак: наносите крем на увлажненную кожу. Для этого подойдет термальная вода: сначала распылите средство на лицо, а после уже наносите крем.— Когда кожа увлажнена, расход крема становится меньше, он распределяется более равномерно, не скатывается, не забивает поры, — раскрыла секрет косметолог.Ешьте клетчатку перед сномЕсли вы не можете уснуть на пустой желудок, обманите его: съешьте что-то с растворимой клетчаткой. Это может быть специальный кисель или же стакан кефира с добавленной в него клетчаткой — ее можно купить почти в любом продуктовом.— Вообще следить за работой кишечника очень важно, ведь легкость в животе — это не только показатель вашего здоровья, это еще и отсутствие отеков по утрам, красивая, сияющая кожа, свежее дыхание, — напомнила косметолог.Не забывайте про травяные чаиДля подготовки ко сну выпейте травяной чай с успокаивающим действием.Дело в том, что ночью кожа максимально восстанавливается, поэтому качественный сон невозможно переоценить. Заранее приглушаем экраны гаджетов, а лучше вообще их выключить, так как свет монитора тоже способен разрушать наш коллаген, приближая старение.Уже появился термин «цифровое старение». Да, в морщинах виноваты гаджеты.— Обратите внимание: сейчас появились кремы, защищающие от света монитора. Если ваша работа связана с компьютерами, используйте защитные фильтры от HEV-излучения. Спать нужно в темной комнате, ведь нам нужен хороший уровень мелатонина — гормона молодости, который синтезируется ночью, — заключила эксперт.