Домашние соленья защитят от стресса

Стародавняя традиции россиян запасаться на зиму всевозможными соленьями и консервами, как оказалось, полезна для эмоционального здоровья. Исследователи из Ирландии выяснили, что употребление ферментированных продуктов снижает уровень стресса.Когда дело касается борьбы со стрессом, нам часто советуют заняться спортом, найти время для любимых занятий или освоить медитацию. Но выясняется, что употребляемая нами пища также влияет на настроение и может использоваться в борьбе со стрессом. Так, последнее по времени исследование показало, что ежедневное употребление достаточного количества ферментированных продуктов и клетчатки в течение всего четырех недель оказала значительное влияние на снижение воспринимаемого уровня стресса.Это очередное подтверждение того, что диета может оказывать огромное влияние на наше психическое здоровье. Практически здоровое питание способно снизить риск очень распространённых психических заболеваний. Правда, лежащие в основе влияния диеты на психическое здоровье механизмы до сих пор полностью не изучены.В ходе исследования часть добровольцев помимо фруктов и овощей употребляла ещё и по две-три порции ферментированных продуктов вроде квашеной капустой, кефира и чайного гриба. В контрольной группе получали только общие диетические рекомендации. Оказалось, что ферментированная пища позволила снизить уровень стресса. При этом качество сна улучшилось в обеих группах, хотя на кефире и квашеной капусте это улучшение было более значительным. Возможно, кишечные микробы принимают участие и в процессах сна. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)