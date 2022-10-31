Врач объяснил, чем можно заменить добавки йода к пище

Михаил Гинзбург рассказал, что недиагностированный йододефицит у детей может вызвать задержку роста, физического и умственного развития, а у взрослых – повлиять на состоянии щитовидной железы, поскольку при нехватке йода она разрастается, в ней могут появляться узлы, воспаления, формироваться так называемый эндемический зоб.Йододефицит может привести к нарушению обмена веществ, который характеризуется постоянной слабостью, апатией, лишним весом, запорами, сухостью (дистрофия) кожи, отеком кожи. Человек будто живет в угасшем состоянии, хуже справляется с работой, у него ускоряется процесс старения. Снижается иммунная защита, такие пациенты чаще болеют простудными заболеваниями.Он добавил, что недостаток йода легко пропустить, поскольку люди списывают свои симптомы на усталость, недосып, простуду.Препараты йода можно принимать только по назначению специалиста, а для профилактики йододефицита полезно употреблять добавки с ламинарией, желательно — из холодных морей, например, Белого моря, (там находится Архангельский водорослевый комбинат, крупнейший в нашей стране производитель добавок из ламинарии). В арктических условиях водоросли накапливают максимум йода и других минералов.