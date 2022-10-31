Как улучшить кровообращение в ногах за 20 дней

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Варикоз или варикозное расширение вен - это изменение нормального состояния вен тела человека. При таком состоянии вены расширяются, их стенка истончается, образуются так называемые «узлы». Это проявления воспаления и изменений. Такие изменения происходят в разных венах нашего тела: нижних конечностей (вены ног), венах пищевода, венах прямой кишки, венах сетчатки глаза, венах семенного канатика.Для профилактики и лечения варикоза (если сосудистые звёздочки уже появились) необходимо улучшить кровообращение в ногах. В том числе, это касается и венозного кровотока — ведь именно по венам кровь возвращается к нашему сердцу.Профилактика и лечение варикозаЭто не так просто. Необходимо помнить о том, что классическое покалывание, онемение и пульсации в нижних конечностях могут возникать по различным причинам, которые всегда нужно выяснять.Нарушенное кровообращение в ногах может быть следствием диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, полноты, других нарушений, а также генетической наследственности.Настоящую причину проблемы может выявить только медицинский специалист. Именно он и назначит вам подходящее лечение.С одной стороны, любому человеку, независимо от того, страдает ли он нарушениями кровообращения в ногах или нет, рекомендуется следовать этим простым советам, о которых пойдёт речь в нашей сегодняшней статье.Эти простые рекомендации способны улучшить наше самочувствие по многим параметрам.С другой стороны, не стоит забывать о том, что хорошее кровообращение является синонимом крепкого здоровья и высокого качества жизни.Общие симптомы нарушений кровообращения, которые нужно знать каждомуПрежде, чем приступать к практическим советам, которые позволят вам улучшить кровообращение в ногах, нам хотелось бы поговорить об основных симптомах этого расстройства.Появление сосудистых звёздочек, регулярные судороги и тяжесть в ногах являются первыми признаками того, что с нашим кровообращением не все в порядке.При этом стоит иметь в виду, что подобная проблема часто сопровождается рядом более общих симптомов, о которых также необходимо информировать своего лечащего врача:Появление красных пятен на коже ногСухость кожиОтек щиколотокХрупкие волосы и ногтиОщущение холода в ладонях и ступняхУсталостьСонливостьСейчас мы расскажем вам, каким образом можно улучшить кровообращение и избежать появления связанных с этим проблем. Особенно это относится кровообращения в нижних конечностях.7 советов, которые улучшат кровообращение в ногах1. Стимулируйте кровообращение с помощью алоэ вераЭто натуральное средство не только стимулирует кровообращение в нижних конечностях, но и улучшает отдых ног. В результате мы чувствуем себя свежими и отдохнувшими, а тяжесть и покалывание в ногах перестают нас беспокоить.Что следует делать?Уберите в морозильную камеру холодильника листик алоэ вера.Вымойте ноги и положите их на стул перед собой, сядьте поудобнее.Разрежьте лист замороженного алоэ вера, и вы увидите внутри гель.Выполните восходящий массаж ног по направлению от щиколоток к коленям, натирая их гелем алоэ вера.2. Чай из боярышникаБоярышник является растением, наиболее часто используемым для лечения нарушений кровообращения и гипертонии.Употребление чая из боярышника 4-5 раз в неделю может стать хорошей привычкой. В этом случае содержащиеся в этом растении тритерпеновые кислоты, флавоноиды и полифенолы принесут большую пользу вашему здоровью.Содержание в боярышнике большого количества танинов, флавоноидов и пектинов делает его эффективным успокоительным средством. Благодаря им боярышник способен хорошо очищать наш организм от шлаков, что позволяет нам избежать задержки жидкости.Что касается побочных эффектов этого растения, тонеобходимо следить за тем, чтобы не принимать больше 1 грамма боярышника в день в составе чая.Если ыы принимаете препараты для лечения заболеваний сердца, рекомендуется проконсультироваться у своего врача о возможности приёма боярышника.3. Регулярные физические упражнения дома и на работеДалеко не у всех из нас есть время и возможность для того, чтобы посещать тренажёрный зал. Иногда мы настолько заняты, что у нас практически не остаётся времени для самих себя.Возможно, вы считаете, что не нуждаетесь в физической нагрузке, поскольку и так проводите целый день на ногах.Это не так. Наш организм нуждается в аэробных упражнениях, ведь подобная активность обогащает нашу кровь кислородом и регулирует ритм нашего сердца.Поэтому мы рекомендуем вам пользоваться свободными моментами для того, чтобы:Каждые полчаса сидячей работы подниматься и ходить.Если вам приходится проводить слишком много времени сидя, используй подставку для ног. С ее помощью вы также сможешь выполнять ряд полезных упражнений.Старайся как можно чаще ходить пешком по лестнице, не пользуясь лифтом.Помните о том, что по делам лучше ходить пешком, чем ездить на машине.Уделяйте как минимум 20 минут в день прогулке быстрым шагом.4. Включите в свой рацион продукты, богатые калиемПища с высоким содержанием калия благотворно воздействует на наше кровообращение и позволяет справиться с задержкой жидкости.Обязательно включите в свою диету такие продукты, как:БананыСемечки подсолнечника и тыквы, кунжут, семена льна и чиаАвокадоВодорослиЧистый какао в порошкеРедисБрокколиМорковьПомидорыТыква5. Спите с приподнятыми ногамиДругой замечательный совет, который вы можете попробовать уже сегодня, заключается в том, чтобы ваши ноги во время сна располагались чуть выше головы.Для этого вам не понадобится менять кровать или мешать своему партнёру. Все, что вам потребуется сделать — положить под ноги подушку, слегка приподняв их.Благодаря этому вашей крови станет легче возвращаться по венам к сердцу. По утрам вы будете чувствовать лёгкость в ногах и станете просыпаться более отдохнувшими.6. Сок из апельсина и моркови на завтракВот увидите,вы будете в восторге от этого напитка. Попробуйте каждое утро готовить себе сок из апельсина и моркови, как только проснётесь.Если ыы добавите в него немного имбиря, у вас получится идеальный напиток для заботы о сердце и сосудах.Обязательно попробуйте этот сок!7. Массаж с маслом розмаринаМожете научиться делать этот массаж сами или обратиться за помощью к хорошему физиотерапевту или профессиональному массажисту.Подобная терапия позволяет удалить излишки жидкости, накапливающейся в тканях ног, и улучшить кровообращение в нижних конечностях.Как видите, рекомендации, о которых мы сегодня говорили, достаточно простые.Не забывайте о том, что при появлении проблем со здоровьем обязательно нужно обращаться за консультацией к врачу. Только медицинский специалист сможет выяснить, что именно стало причиной нарушения кровообращения в ногах в вашем случае.Эти несложные рекомендации окажут вам большую поддержку. Начни претворять их в жизнь сегодня и уже через 20 дней ваше самочувствие станет намного лучше.