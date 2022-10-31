Кардиолог Гаглошвили рассказал об опасном виде гипертонии, который трудно распознать даже врачам

О синдроме «белого халата» говорят, когда прием врача для человека такой стресс, что у него только при виде доктора растет давление. Вплоть до гипертонии, которой на самом деле может и не быть. Но бывает и обратная ситуация.Кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал об опасном виде гипертонии, которую трудно поймать даже врачам. Дело в том, что при таком заболевании у человека на приеме врача, наоборот, давление отличное — как у космонавта, а вот дома начинает зашкаливать. При этом сам человек его может никак не чувствовать и продолжать жить без всякой терапии, пока его неожиданно не настигнет инсульт или инфаркт.Такое состояние врачи называют маскированная гипертония.Врач-кардиолог, терапевт, победитель конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов» - 2020 НМИЦ кардиологии Минздрава— При маскированной артериальной гипертензии частота поражения органов-мишеней — сердца, почек, сосудов, головного мозга — в 2 раза выше по сравнению с нормотониками, а риск развития сердечно-сосудистых катастроф (инсультов, инфарктов) практически сопоставим с гипертониками, — предупредил в своем телеграм-канале Тамаз Гаглошвили.По словам кардиолога, выявить такую невидимую гипертонию можно с помощью суточного мониторинга давления (СМАД). Сам же человек может понять, что что-то не в порядке, если будет измерять АД трижды в день — после пробуждения, в течение дня и перед сном. Показатели тонометра надо записывать в дневник на протяжении двух недель, а потом при необходимости показать врачу.— Если у вас выявили маскированную гипертонию, самое главное — не паниковать, не накручивать мысли, не думать о плохом и страшном — это только усугубляет состояние. Маскированная АГ — важный сигнал организма, что нужно что-то менять в жизни, — считает Тамаз Гаглошвили.У кого чаще бывает такая гипертонияДоктор назвал 9 частых причин, которые влияют на развитие маскированной гипертонии:мужской пол,курение (даже 1-2 сигареты в день),злоупотребление алкоголем,малоподвижный образ жизни,тревога и стресс на работе,ожирение,сахарный диабет,хроническая болезнь почек,наследственная предрасположенность.Надо ли пить таблетки при такой состоянии, решать в каждом случае должен врач. Однако обычно, если нет поражения сердца или сосудов, можно обойтись даже без таблеток. По словам кардиолога, в таком случае достаточно просто скорректировать свой образ жизни — например, отказаться от сигарет, есть меньше соли или пойти заняться спортом.Маски могут быть не только у гипертонииЕсть такое заболевание, как маскированная депрессия — ее еще называют депрессия без депрессии. Ее трудно выявить, потому что она скрывается под масками других болезней. В том числе, и болезней сердца.Как рассказывала Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева, кардиалгическая маска депрессии может проявляться неприятными ощущениями в области сердца — давящими, сжимающими, жгущими или сверлящими болями, ощущением перебоев в работе сердца, общим дискомфортом. Такой человек может годами ходить к кардиологу, но назначенное лечение ему вряд ли поможет — здесь требуется помощь психотерапевта, а не кардиолога.