Ученые назвали продукты для снижения стресса

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Многие люди, сталкиваясь со стрессом, набрасываются на еду. Но в этом нет ничего плохого, считают ученые. Главное выбрать нужный продукт.Специалисты провели исследование. Они собрали группу из 45 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет. В рационе всех этих людей было мало клетчатки.Участников исследования поделили на две группы. Для каждой придумали свою диету. Ее должны были придерживаться добровольцы. В рационе участников из первой группы преобладали фрукты и овощи с высоким содержанием пребиотических волокон (например, лук, капуста, яблоки, овсяные хлопья, бананы). Не менее шести-восьми порций ежедневно. Еще две-три порции отводили на квашеную капусту, кефир, чайный гриб – так называемые ферментированные продукты.Для участников из первой группы строгих ограничений или правил предусмотрено не было. Им нужно было соблюдать принципы здорового питания.В результате испытания выяснилось, что добровольцы из первой группы были меньше подвержены последствиям стресса. У них наладился сон. Ученые сделали вывод: продукты ферментированные и богатые клетчаткой помогают бороться со стрессом и защищать психическое здоровье.