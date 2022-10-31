Объяснена разница между ишемическим и геморрагическим инсультами

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В первом случае, острое заболевание связано с недостаточным кровоснабжением из-за тромба, во втором — с кровоизлиянием из-за разрыва сосуда.Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий научным отделением неотложной неврологии и восстановительного лечения в учреждении Ганипа Рамазанов.«Инсульт — это своего рода мозговая катастрофа, когда наш мозг, являющийся центральным процессором, управленцем всего и вся, находящегося в нашем организме, начиная от кровяного давления и пульса, заканчивая скоростью роста ногтей… Катастрофа заключается в том, что головной мозг должен постоянно омываться кровью которая доставляется по сосудам. Четыре основных магистрали: две внутренних сонных артерии и две позвоночных артерии, которые должны постоянно приносить к мозгу кислород, глюкозу, питательные вещества. Когда мозг недополучил кровь по причине тромбоза или окклюзии сосуда атеросклеротической, то мозг испытывает жуткий энергетический дефицит. Это называется ишемическим инсультом.Также бывает инсульт в виде кровоизлияния в мозг. Когда кровь, которая должна по сосудам притекать к головному мозгу, вышла за пределы этого сосуда ввиду его разрыва и проникла в вещество головного мозга, тем самым разрушив его. Вот два основных вида инсульта, которые называются ишемический, если это тромб внутри сосуда, и геморрагический, или кровоизлияние в мозг, когда кровь вышла за пределы сосуда и сдавила вещество мозга. И тогда наш мозг перестаёт должным образом работать».Как отметил специалист, инсульт у абсолютно здорового человека не встречается. Основными причинами инсультов становятся повышенное артериальное давление, атеросклероз и сахарный диабет второго типа. Их контроль поможет предупредить появление сосудистых заболеваний, включая инфаркт. Также тромбы и инсульты могут возникать из-за нарушений работы сердца, добавил Рамазанов.