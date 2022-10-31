Педиатр объяснила, можно ли закапывать в нос масляные капли
Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, помогут ли масляные капли или чистые эфирные масла от сухости носа при насморке. По мнению специалиста, такой способ лечения может только усугубить состояние человека.
При длительном использовании масляных капель возникает атрофия слизистой полости носа, а облегчение в начале использования сменяется хронической сухостью, что провоцирует еще более частые насморки и хронические состояния.
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