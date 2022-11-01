6 проблем со здоровьем, которые обостряются осенью

С ними можно справиться, если гулять и есть больше продуктов, богатых витамином D.Осенью мы становимся более восприимчивыми не только к простудам: из-за более короткого светового дня, а также холодной погоды мы меньше времени проводим на улице и получаем меньше солнечного света. А вместе с ним – и витамина D, который необходим для многих важных процессов в нашем организме. Обратите внимание, эти осенние недомогания могут предупреждать о том, что у вас формируется дефицит витамина D и самое время принять меры.Чувство подавленности и тоскиОсенняя хандра? Плохое настроение? Тоска, депрессивные мысли и уровень энергии, упавший почти до нуля? Все это может быть вызвано нехваткой витамина D: исследование, опубликованное в Американском журнале гериатрической психиатрии, показало, что люди с более низким уровнем витамина D в 10 раз более подвержены депрессии, чем те, кто получает достаточно «солнечного витамина».Лишний весСолнечный свет помогает нашему телу вырабатывать важный питательный оксид азота, который обеспечивает бесперебойный обмен веществ и препятствует перееданию. Исследование, опубликованное в журнале «Диабет», показало, что воздействие ультрафиолетовых лучей может замедлить увеличение веса и даже предотвратить развитие диабета.Повышенный риск рака и болезней сердцаЧем больше времени мы проводим в помещении, тем выше наш риск заболеть раком молочной железы, простаты или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения подтвердило, что у людей с дефицитом витамина D, вызванным недостатком солнечного света, вероятность развития сердечных заболеваний возрастает вдвое. Профилактика: ежедневная 15-минутная прогулка. Или, если день недостаточно солнечный – рацион, в усиленный продуктами с высоким содержанием витамина D.Боли в костяхБоли в костях и мышцах, напоминающие артроз, тоже могут появляться из-за недостатка солнечного света и витамина D. Дело в том, что «солнечный» витамин необходим для правильного усвоения коллагена и кальция: без него эти полезные вещества, к сожалению, практически бесполезны. По этой причине осенью и зимой, когда не хватает солнца или слишком холодно, чтобы выходить на привычную прогулку, пожилые люди могут испытывать сильные боли в костях или мышцах.Ухудшение снаЕсли мы получаем недостаточно солнечного света днем, мы хуже спим ночью: витамин D необходим для регулирования циркадных ритмов. А вот проведение большого количества времени при искусственном освещении или работе за компьютером может эти ритмы серьезно нарушить и привести к развитию бессонницы.Повышенное потоотделениеКазалось бы, осень – недостаточно жаркий сезон, чтобы мы страдали от излишней потливости. Но дефицит витамина D, особенно в самом начале, приводит к повышенному потоотделению – даже если температура тела в норме и мы не испытываем дополнительных нагрузок. Так что, если вы заметили, что стали потеть больше обычного, самое время проверить уровень витамина D в крови.6 простых способов получить витамин D, когда не хватает солнцаНебольшие порции этих продуктов помогут вам покрыть дефицит витамина D и сохранить крепкое здоровье и высокий уровень энергии.ГрибыВсего 100 грамм грибов содержат достаточно витамина D, чтобы покрыть суточную потребность. Так что добавляйте их к своим блюдам или готовьте в качестве самостоятельной трапезы.Лосось«Дикий» лосось – несомненный чемпион по содержанию этого полезного витамина. Достаточно съедать две порции этой рыбы в неделю, чтобы поддерживать необходимый уровень «солнечного» витамина в организме.ПалтусВ 100 граммах этой рыбы содержится 250% суточной нормы витамина D. А еще палтус богат полезными жирными кислотами, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов.Креветки100 грамм креветок – это треть суточной нормы витамина D. Главное, следите, чтобы в порции этих полезных морепродуктов было не слишком много соли – избыток натрия очень опасен для здоровья сердца и других жизненно важных органов.ЯйцаПолностью покрыть потребность в витамине D с помощью куриных яиц вам не удастся, так как одна штука содержит всего 4% суточной нормы, но в качестве добавки их стоит есть обязательно. Завтрак, в состав которых входят яйца – один из самых здоровых вариантов утренней трапезы!Сыр100 грамм сыра покрывают 3% суточной потребности в витамине D. А еще регулярное употребление сыра помогает снизить риск инсульта и поддерживает здоровье сосудов и сердца.