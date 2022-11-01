Врач скорой помощи объяснил, почему остановка крови тампонами может убить человека

Мобилизованным в рамках СВО советуют собрать с собой аптечку, причем положить в нее рекомендуют неожиданные вещи — гигиенические тампоны и прокладки. Что будет, если пытаться остановить кровь при помощи тампонов, объясняет врач.Грамотно оказанная первая помощь — это спасенная жизнь, говорят врачи. Поэтому так важно знать, что можно делать, а от каких действий стоит отказаться раз и навсегда. Всем мобилизованным солдатам необходимо взять с собой аптечку, которая выручит в экстренной ситуации.И одна из таких ситуаций — остановка кровотечения. В Сети стали активно пропагандировать, что помогут остановить кровь женские средства гигиены, то есть обычные тампоны. Мол, последними вообще нужно затыкать раны. На самом деле так точно делать нельзя, говорит врач скорой помощи Дмитрий Молодой.— Я работаю на скорой уже десять лет и несмотря на то, что я — гражданский врач, опыт остановки кровотечений у меня имеется. Итак, как вы догадались, наша основная задача при остановке кровотечения вполне очевидна: кровь должна остановиться. И тут гигиенические средства нам точно не помогут, — говорит врач.Ведь прокладки и тампоны создавались для того, чтобы они впитывали кровь. Именно впитывали, а не останавливали. Тот же самым тампон может «забрать» в себя до полулитра крови.— А теперь представьте ситуацию: у нас имеется осколочное ранение, то есть это множество маленьких ранок. Вы берете 5-8 тампонов и каждое отверстие плотно ими затыкаете. Тампон начинает выполнять свою работу: впитывать кровь. Каждый из них наполняется (помним, что один может впитать до 0,5 л). Достаточно простой арифметики, чтобы посчитать, что общая кровопотеря будет где-то 4 литра, — поясняет Дмитрий Молодой.И все, на этом оказание медицинской помощи можно заканчивать. У человека около 5 литров крови, благодаря тампонам он потерял уже 4. Оставшийся литр крови в организме точно не сможет поддержать его жизнедеятельность. Говоря простым языком, раненый умрет.Чтобы остановить кровотечение, нужны:гемостатические губки,обычные ватно-марлевые тампоны, которыми мы туго тампонируем рану.Если это не остановит кровь, то на помощь уже приходит артериальный жгут. И будет хорошо, если человек заранее потренируется, посмотрит, как это все правильно накладывать, в какой очередности, как нужно бинтовать и затягивать.— Кстати, прокладки тоже не помогут. Говорят, что они хорошо выручают, когда ноги мокрые. Можно положить прокладку в ботинок поверх сырой стельки. Все впитает, не даст ногам переохладиться. Вот тут я одобряю, пользуйтесь таким советом, — заключил эксперт.