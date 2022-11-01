Диетолог Дюваль рассказала о доступном овоще, который поможет прожить на 10 лет дольше

Некоторые продукты способны продлить молодость, чувствовать себя лучше, защищать от воспаления. При этом они по карману практически всем, говорит эксперт.Практически всем известна фраза: «Ты — это то, что ты ешь». Наш рацион действительно оказывает огромное влияние на все системы организма. Если человек не следит за питанием, то он неважно себя чувствует, у него обостряются хронические заболевания, он плохо спит, набирает вес.От меню зависит и то, как мы выглядим, и то, как долго мы проживем. Так, один продукт точно стоит включить в свой рацион, конечно, если нет жестких противопоказаний. Речь идет о чесноке, говорит диетолог Анжелика Дюваль.— Нашу жизнь прежде всего сокращают болезни. Они возникают в основном из-за бактерий и вирусов. Чем больше их размножается в нашем организме, тем сложнее ему работать, тем больше изнашиваются органы, — рассказала эксперт порталу «Москва 24».И тут на помощь как раз приходит чеснок: этот овощ уничтожает патогенную микрофлору в кишечнике, плюс ко всему еще и улучшает пищеварение. Когда у человека здоровый кишечник, он чувствует себя лучше, выглядит моложе и живет дольше.Еще один «чесночный бонус»: когда мы едим этот овощ, то вдыхаем летучие вещества, которыми он богат. Эти самые вещества помогают обеззараживать организм. Помимо этого, в чесноке много молибдена и хрома.— Хром участвует в регуляции уровня глюкозы в крови, то есть он защищает от развития диабета. Молибден нужен, чтобы регулировать обменные процессы, плюс он отвечает за выработку ферментов, — комментирует Анжелика Дюваль.КстатиЧеснок — это еще и прекрасная защита от тромбов. Так, этот овощ может помогать растворять мелкие кровяные сгустки, которые образовались в вашем организме. Но он, конечно же, не заменяет антикоагулянты — специальные препараты, которые разжижают кровь и спасают от тромбоза.— Исследования показали, что чеснок приводит к значительному снижению агрегации тромбоцитов. То есть он препятствует «слипанию» тромбоцитов, которое как раз может и привести к образованию опасного кровяного сгустка, — цитирует британское издание Express доктора Дебору Ли.Чеснок также помогает:снижать артериальное давление;поддерживать полезную микрофлору в кишечнике;снижать уровень «плохого» холестерина в крови.Важно: злоупотреблять чесноком всё же не стоит. Ведь обилие этого продукта может спровоцировать приступ изжоги, вызвать вздутие живота. Что произойдет с организмом, если есть чеснок каждый день?