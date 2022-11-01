Кроссворды победили видеоигры в замедлении развития деменции

Новые результаты клинических испытаний, продолжавшихся более года, показали, что кроссворды могут замедлить возрастное снижение когнитивных функций более эффективно, чем современные видеоигры, разработанные специально для улучшения памяти.Более 100 человек старше 70 лет с легкими когнитивными нарушениями приняли участие в исследовании, которым руководила группа ученых из Колумбийского университета и Университета Дьюка. Когорта была разделена поровну на группу когнитивных видеоигр и группу кроссвордов.В течение первых 12 недель исследования испытуемые получали четыре 30-минутных игровых сеанса в неделю. Затем они проводили ускоренные сессии, которые включали еженедельные игровые сессии каждые несколько месяцев в течение следующих полутора лет.Результаты, удивившие исследователей, показали, что когнитивные способности участников кроссвордной группы немного улучшились через 78 недель, в то время как те же показатели тех, кто играл в видеоигры, несколько ухудшились. Результаты оказались неожиданными, потому что команда исследователей изначально предполагала, что когнитивные видеоигры приведут к лучшим результатам.«Это первое исследование, в котором задокументированы как краткосрочные, так и долгосрочные преимущества изучения кроссвордов дома по сравнению с любым другим вмешательством», — сказал один из авторов исследования доктор Девананд. «Преимущества были замечены не только в познании, но и в повседневной жизни с доказательствами уменьшения размера мозга на МРТ, что позволяет предположить, что эффекты являются клинически значимыми».Углубляясь в детали результатов, исследователи отмечают, что разница в когнитивных результатах между группами кроссвордов и видеоигр, по-видимому, зависела от того, насколько серьезными были когнитивные нарушения каждого субъекта в начале исследования. Пожилые испытуемые с более тяжелыми когнитивными нарушениями показали большее улучшение от скрещивания по сравнению с более молодыми испытуемыми на более ранних стадиях ухудшения.Ученые пояснили, что это могло быть связано с тем, что пожилые люди сочли видеоигры более сложными, тогда как кроссворды знакомы всем и к тому же позволяли заниматься в своем собственном темпе.Возможно, как отметили исследователи, что видеоигры, улучшающие когнитивные функции, могут продолжать приносить пользу поколению, более знакомому с видеоиграми. Однако кроссворды могут стать лучшим вариантом тренировки мозга для пожилых людей, которые никогда не играли в компьютерные игры.Исследователи подчеркивают, что в будущих исследованиях необходимо воспроизвести эти результаты на большей когорте с контрольной группой, которая не проходит никакой специальной когнитивной подготовки. Это поможет подтвердить, являются ли кроссворды эффективным инструментом улучшения когнитивных функций для людей, страдающих возрастным снижением когнитивных функций.