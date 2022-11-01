Дышите глубже: как подготовиться к родам, чтобы не было мучительно больно

Роды — заключительный и самый ответственный этап беременности. Но если подойти к нему подготовленными, то можно избежать и плохих впечатлений, и серьезных проблем со здоровьем.О наиболее важных моментах, которые стоит узнать заранее, рассказали участники круглого стола «Доктора Питера».Базовая информацияРоды — это естественный процесс. Сложность заключается в том, что в отличие от других физиологических процессов, роды происходят нечасто, отмечает Юлия Вученович, главный врач клинического госпиталя MD GROUP ЛАХТА, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории.— Сам подход к родам как к диагнозу с кодированием по классификации болезней (МКБ) настраивает и маму, и врача на некий процесс изначально нефизиологический. Однако это не так. Мне часто приходится оправдываться перед беременными, которые спрашивают: «Диагноз „Беременность N недель“ — это про какую болезнь?»По словам Юлии Вученович, подготовка к родам должна быть направлена не на процесс, а на результат:— Перегружать подготовкой к родам нежелательно. Однако множество исследований говорят о том, что подготовленные женщины легче рожают. Немного знаний о физиологии родов, грудного вскармливания и о детях; прогулки, занятия танцами, йогой или другими видами физических упражнений для беременных; психологическая подготовка (снятие тревог, страхов) — вот основные направления в подготовке к родам.Она отметила, что есть женщины, готовые к родам и без специальной подготовки, а бывает, что беременная становится энциклопедией по акушерству, но при этом всё равно боится.— Самое главное — познакомиться заранее с врачом и родильным домом, потому что у каждой женщины есть вопросы, нюансы, которые нужно обсудить, например, хотите ли вы использовать анестезию или нет, будет ли присутствовать партнер и до какого момента, кто будет перерезать пуповину, — рассказывает Ольга Романова, заведующая родильным домом клиники «Скандинавия», врач акушер-гинеколог высшей категории. — Подготовиться можно на курсах по подготовке, где обучат дыханию, позам в родах, а также особенностям послеродового периода. Необходимо подготовить и семью, что их жизнь скоро изменится, и у каждого будут еще дополнительные функции.Ольга Романова обращает внимание также на бытовые вопросы, решение которых упростит жизнь:— Желательно продумать, как вы поедете в роддом — на своей машине, на скорой помощи или пешком — если он в шаговой доступности. В частных роддомах обеспечивают роженицу и новорожденного всем, а если вы едете в государственный, то заранее ознакомьтесь со списком вещей, которые нужно взять. Напишите супругу список вещей, которые нужно подготовить дома за время вашего отсутствия.— Я бы разделила подготовку на физическую и психологическую, и неизвестно, какая важнее, — говорит Татьяна Рыбалкина, заместитель главного врача по лечебной работе семейной клиники «Роддом на Фурштатской», врач акушер-гинеколог высшей категории. — Физическая — это понимание того, как будет изменяться тело с развитием беременности, какая физическая нагрузка разрешена. Психологическая подготовка, как правило, ведется на курсах, где обсуждаются и партнерские роды. Информативные и полезные курсы подготовки к родам проходят при роддомах с практикующими специалистами. Это важный аспект. Занятие должен вести именно практикующий специалист, всё остальное — лишь теория.— Залог успешных родов — это полное взаимопонимание врача и роженицы, слаженная командная работа, положительный исход которой зависит не только от профессионализма врача, но и от степени подготовленности пациентки, — считает Анна Мокляк, врач акушер-гинеколог Delta Fertility Clinic. — И здесь речь не идет о глубоких научных познаниях: пациентке достаточно знать, что роды состоят из трех периодов: первый, самый активный, — схватки, второй — рождение ребенка, третий — отделение плаценты.Предпочтение при подготовке к родам стоит отдать тем центрам и курсам, где у обучающих имеется медицинское образование. Анна Мокляк предостерегает:— Если Вы услышали фразы: «Не позволяйте, чтобы вам капали окситоцин, так как он замедляет родовую деятельность» или «Эпидуральная анестезия разрушает родовую матрицу» — бегите от таких курсов подальше. Сейчас во всех женских консультациях города прекрасно организованные «Школы будущих матерей», где будущим мамам подробно рассказывают об этапах родов, подготовке к ним и способах ухода за малышом.Готовиться к родам можно не только с помощью акушеров-гинекологов.— Роды — это процесс, который координируется нервами, в нем участвуют мышцы и кости, — говорит Дмитрий Симкин, врач-остеопат, основатель и руководитель Клиники Доктора Симкина. — И если у беременной были когда-либо травмы — а они были у всех людей — то нервы, мышцы и кости таза будут работать неправильно. Исследования, которые несколько лет назад проводились в Институте акушерства и гинекологии им. Отта, показали, что даже один сеанс остеопатии снижает риск родоразрешения путем экстренного кесарева сечения в три, подчеркиваю, в ТРИ (!) раза. А все понимают, что экстренное КС гораздо более опасно для ребенка, чем плановое: у него уже имеется гипоксия, и есть риск травмы шеи.Дмитрий Симкин объясняет, что есть анатомический размер родовых путей, а есть функциональный — это потенциал растяжения мягких тканей, возможность крестца менять свое положение, и этот размер примерно на сантиметр превышает анатомический. «И это как раз тот сантиметр, которого может не хватить ребенку, чтобы пройти через родовые пути», — отмечает он. Кроме того, если были травмы крестца, то родовая деятельность может быть ослаблена. А травмы мышц промежности могут вызывать спазмы, фиброз тканей. Как следствие — ригидность родовых путей, что тоже затрудняет процесс родов. Также вызвать нарушение родовой деятельности может перекос или скручивание таза вследствие перенесенных когда-то травм или воспалений различных участков тела. Поэтому так важно своевременно выявить и устранить эти нарушения при помощи врача-остеопата.Не стоит опасаться остеопатии, отмечает Дмитрий Симкин. Она не только не противопоказана, а наоборот, показана при беременности. Что касается срока обращения к остеопату, то оптимальным считается начало второго триместра беременности. Не стоит также путать остеопатию с мануальной терапией. Основных отличий остеопатии три:квалификация специалиста — остеопатов готовят несколько лет, а не месяцев;мягкость и безопасность воздействия руками;системность — воздействие в первую очередь на причину, а не на ту зону, которая беспокоит.Не лежатьВремена, когда беременные женщины — особенно царские особы — возлегали всю беременность, уже прошли, напоминает Татьяна Рыбалкина. И лежать во время беременности не полезно, а даже вредно.— Бассейн, специальная адаптивная гимнастика может помочь при тазовом предлежании плода, аквааэробика для беременных не только тренирует тело, но и гармонизирует психику, — отмечает она.Ольга Романова соглашается, что физические упражнения показаны практически любой женщине — если нет серьезных заболеваний.— Наиболее полезна обычная ходьба умеренным шагом — те самые 10 тысяч шагов в сутки. Это помогает утилизации глюкозы, потому что сейчас много женщин с гестационным сахарным диабетом, метаболическим синдромом, ожирением, — объясняет она. — Очень полезно и плавание, в воде вес тела меняется, плюс это снижает отечность, артериальное давление и уровень глюкозы.По ее словам, сейчас организуются группы специально для беременных — например, плавание и аквааэробика с инструктором, где в том числе делаются упражнения на укрепление мышц тазового дна и брюшной стенки. Ольга Романова также советует возвращаться к умеренной физической активности сразу после родов, а инструкторы ЛФК подскажут, что делать полезнее в раннем послеродовом периоде и в первые полгода после родов.— Движения во время беременности улучшают кровообращение, — дополнила Юлия Вученович. — Для беременной женщины полезно гулять, заниматься йогой, танцами, методиками в воде. Главное — всё должно быть в удовольствие. Есть беременные, которые тратят 5-15 минут в день на дыхательную гимнастику, посещают занятия физкультуры беременных — их роды проходят легче, мягче, без медицинских вмешательств, естественно. Я рекомендую беременным сохранять привычный образ жизни. Если есть привычка к спорту, то можно продолжать тренировки, но дозировать нагрузки, не переутомляться и избегать упражнений, увеличивающих напряжение мышц нижней части туловища. Конечно, специалисты по занятиям с беременными лучше могут сформировать комплекс упражнений для беременных.— Своим пациенткам я не запрещаю заниматься спортом, особенно тем из них, кто занимался им профессионально, — говорит Анна Мокляк. — Основное правило — разумный подход и комфортные ощущения самой пациентки. Подойдут такие виды спорта, как пилатес, йога, плаванье. Если пациентка не любит спорт, то достаточно будет прогулок на свежем воздухе в удобной обуви. На последних сроках важно соблюдать режим дня, стараться высыпаться.Предотвратить, а не лечитьДмитрий Симкин отмечает, что при беременности очень часто обостряются хронические заболевания: сердечно-сосудистой системы, почек, системы дыхания, органов пищеварения, т. к. они находятся в сжатом состоянии.— Остеопат может ощутимо увеличить пространство для роста матки, а значит — и ребенка, сделать это пространство более симметричным, чтобы избежать вынужденного положения плода. Остеопатия помогает уменьшить компрессию внутренних органов и создать условия для здоровой беременности, чтобы было легче стоять, сидеть, дышать, ходить, а главное — рожать, — объясняет он.Обостряются во время беременности и заболевания позвоночника, в первую очередь — из-за веса.— Часто бывает, что протрузии или грыжи дисков уже имеются и до беременности, но находятся в состоянии компенсации, а при увеличении веса они обостряются, возрастает также нагрузка на суставы ног, на стопы, — говорит Симкин. — Меняются изгибы позвоночника, вся физиология, биомеханика тела беременной, и это приводит к декомпенсации уже имеющихся проблем. Если поясничный отдел не гнется, то естественный для беременной прогиб, который должен раскрыть пространство для роста матки, не может сформироваться. И маме тяжело, потому что матка давит на кишечник и диафрагму, и ребенку тяжело, потому что он сжат со всех сторон.По его словам, всё это можно гораздо легче решить при своевременном обращении беременной к остеопату, планово, а не ждать, когда пациентка попадет на прием с острой болью в спине, шее или суставах. При этом «заодно» можно решить и такие проблемы, как одышка, запоры, отеки, сильная усталость, боли в ногах — многие даже и не знают, что с ними можно обратиться к остеопату.Дышите — не дышитеПравильное дыхание — это скорее психологический момент, считают акушеры-гинекологи.— Дыхание стабилизирует психологическое состояние, — отмечает Татьяна Рыбалкина. — Специальные методики помогают расслабиться, снять стресс — не зря же говорят: «дышите глубже». Но также бывают ситуации, когда женщина забывает всё, чему учили. На первый план выходит командная работа врача, акушерки и женщины. В нужный момент женщину направят, помогут, объяснят и покажут, как правильно дышать. Взаимодействие женщины и медицинского персонала — залог успеха в родах. Поэтому главный навык, который надо освоить до родов, — это подбор идеальной, подходящей именно этой женщине, персональной бригады на роды.В то же время Юлия Вученович не склонна преувеличивать роль предварительного обучения дыханию:— В родах главное дышать: делать вдох и выдох, остальное неважно. Дыхание в родах так же инстинктивно меняется, как и при других физиологических процессах. Не нужно форсировать.— Однажды к нам в родильный дом пришла пациентка с брошюрой с модных курсов, где описывалось 7 техник дыхания в родах, однако это не помогло пациентке, так как она не была готова к самим родам, а всё ее внимание было сконцентрировано на дыхании, — рассказывает Анна Мокляк. — У пациентки началась паника, и специалистам пришлось приложить много усилий, чтобы настроить пациентку на позитивный лад.По ее словам, основное правило дыхания в родах — это спокойный вдох и медленный, продолжительный выдох.— Такой тип дыхания хорошо тренируется в бассейне, когда на один счёт вы делаете вдох, а потом погружаетесь в воду и делаете спокойный выдох, — объясняет Анна Мокляк. — Учащенное дыхание приводит к увеличению содержания углекислого газа в крови и ухудшению кровообращения в плодово-плацентарном бассейне. Да, в потужном периоде, когда рождается головка ребенка, необходимо перейти на поверхностный тип дыхания, более частый. Но это непродолжительный промежуток, который не приводит к патологическим изменениям в крови и появлению дискомфорта у женщины.Откуда страхРодов так или иначе боятся все: первородящие, потому что еще не представляют, как это будет, а те, кто рожает не первый раз, — потому что уже знакомы с процессом. Но переживания не должны переходить в сильный страх, уверены врачи.— Мы живем в тревожное время, когда просто получить доступ к информации, узнать о чужом отрицательном опыте, что не придает психологического здоровья беременной женщине, — отмечает Татьяна Рыбалкина.По ее словам, важно разложить по полочкам, чего именно боится женщина: боли, повторения чужого негативного опыта или чужих сценариев, и если видно, что страхи очень значимы для нее, то необходимо подключить перинатальных психологов, которые работают именно с беременными.— Психологическая подготовка — это формирование мнения, что это не тяжкая болезнь, а физиологическое состояние здоровой женщины, — продолжила Рыбалкина. — У нас в роддоме есть и психолог, и психотерапевт — некоторые состояния действительно требуют коррекции. Но первичной должна быть поддержка в семье, она снимает многие страхи.— Помимо прочего, страх — это выброс гормонов, которые могут привести к спазму мышц, — поясняет Ольга Романова. — И родовые травмы чаще бывают у женщин неподготовленных, которые боятся, у них спазмируются мышцы, и на этом фоне возникают аномалии родовой деятельности. В результате формируется негативный опыт, основанный на страхе и боли.— Психологическая подготовка имеет большой смысл. Гормоны родов хорошо вырабатываются только в спокойном состоянии, — подтверждает Юлия Вученович. — Антагонизм окситоцина и адреналина объясняет важность психологической подготовки. Не может испуганная женщина хорошо вырабатывать гормоны родов. Я не перестану говорить о гормонах родов. Понимание природы выработки окситоцина даёт ответы на все вопросы о подготовке к родам. Спокойная, немного «неокортикально заторможенная», активная физически беременная женщина рожает легко, быстро, мягко и для себя, и для малыша.Пошаговая инструкция, как сохранять спокойствие в родахПознакомьтесь с местом, где будут ваши роды. Посетите день открытых дверей.Выберите врача, лучше — и акушерку.Проговорите с врачом все ваши опасения.Организуйте неформальную встречу с акушеркой (если роды с индивидуальной акушеркой).Познакомьтесь с физиологией процесса родов.Познакомьтесь с методами работы с ощущениями в родах.Делайте упражнения по погружению в расслабленное, спокойное состояние.Если всё выше написанное не помогло, расскажите врачу об этом.А если операция?Несмотря на то, что роды — естественный процесс, иногда встает вопрос об операции кесарева сечения, в плановом или экстренном порядке.— Есть патологии, при которых, чтобы сохранить здоровье женщине и ребенку, необходимо плановое кесарево сечение, — объясняет Татьяна Рыбалкина. — Например, абсолютным показанием является предлежание плаценты, когда даже начало родовой деятельности может привести к ухудшению здоровья.Чтобы подготовиться к операции, роженице необходимо познакомиться с анестезиологом, понимать, как пройдут первые часы после появления малыша на свет, какие методы обезболивания используются, как налаживать грудное вскармливание — сейчас ребенка прикладывают к груди на операционном столе, и это повсеместная практика.— Золотым стандартом является спинальная анестезия, когда женщина в сознании, — отмечает Татьяна Рыбалкина. — Некоторых женщин это пугает. Но это плюс, так как в родильном зале может присутствовать и партнер, и оба они, по сути, будут наблюдать появление малыша.Из плюсов — канула в Лету обязательная антибиотикотерапия после кесарева сечения, и сейчас уже не надо бояться лекарств и того, как это повлияет на грудное вскармливание.Ольга Романова рассказала, что в последнее время получило распространение элективное кесарево сечение — узнав о чужом негативном опыте, женщина сознательно готова идти на операцию, чтобы не рожать.— Но кесарево сечение — это не самый безопасный вид родоразрешения, и естественные роды предпочтительнее для здоровья мамы и малыша, — предостерегает Ольга Романова. — К сожалению, пациентки видят только то, что не надо «мучиться» 10-16 часов, плановое кесарево занимает полчаса, а об отдаленных последствиях никто не думает, их видят только врачи.Для детей главное последствие — не проходя по родовым путям, ребенок не получает микробиоту от матери, и если после естественных родов преобладают лактобактерии в желудке и на коже, бифидобактерии и мамина флора, то после кесарева — флора стационара. А именно та флора, которая заселяет организм в первые минуты жизни малыша, дает толчок для иммунной системы, борьбы с аллергенами, настройки метаболизма и т.п.Для мамы, помимо риска инфекционных осложнений и кровотечения, отдаленные последствия — это несостоятельность рубца на матке.— Мы живем в мире, когда репродуктивный потенциал увеличивается, женщины планируют беременность после 35 лет, и роды не всегда протекают физиологично, — говорит Ольга Романова. — Конечно, мы не будем рожать ради родов, и если понимаем, что риски есть, то идем на кесарево сечение, так как важнее спасать жизнь мамы и малыша. Но я хочу предостеречь от элективных кесаревых сечений, когда женщина молода, здорова, то все страхи можно убрать, чтобы избежать последствий в отдаленном будущем.— Много лет назад, будучи ещё молодым доктором, я была на курсах, организованных совместно с врачами скандинавских стран, и каково было наше удивление, когда мы узнали о том, что в их практике показанием к кесареву сечению является страх пациентки перед родами, — рассказала Анна Мокляк. — Но это, в свою очередь, привело к увеличению кесаревых сечений и также осложнений, вызванных вмешательством. Да, доктор может пойти навстречу пациентке, которая когда-то потеряла ребенка или были осложненные роды, в результате которых у малыша развились тяжелые неврологические осложнения. Но когда пациентка говорит об усталости, я стараюсь всеми силами переубедить её и дать возможность родить самой.Она отметила, что в процессе естественных родов у ребенка вырабатывается гормон стресса, который помогает ему адаптироваться к факторам внешней среды.— Я не говорю о том, что роды через естественные родовые пути — это хорошо, а кесарево сечение — плохо. Во многом исход родов зависит от настроя, — резюмировала Анна Мокляк.— Сложно заставить женщину, желающую кесарево сечение, родить, — подтверждает Юлия Вученович. — Причиной такого желания чаще является страх. Многие думают, что кесарево сечение — это более безопасно, но это не так, и нужно больше говорить о последствиях кесарева. Исследований много, медицина не всё научилось профилактировать. К примеру, спаечная болезнь после кесарева — осложнение, которое может происходить после операций. Для ребенка кесарево сечение — это совсем не бережный способ рождения. И стрессовые факторы при кесаревом сечении больше, чем при естественном рождении.— Нужно говорить честно. Конечно, для врача кесарево сечение — это 20 минут работы. Роды — это несколько часов, — дополнила она. — Но многочисленные исследования говорят о многих рисках. Кесарево сечение — это способ спасти жизнь, ответ естественному отбору, но не способ «лёгких» родов. Ошибочно полагать, что кесарево — это способ получить ребенка, минуя труд в родах.Про последствия говорит и Дмитрий Симкин:— Если после планового кесарева на приеме еще можно увидеть относительно здорового ребенка, то после экстренного я редко вижу здоровых детей — это и повреждения шеи, и черепа, поэтому это достаточно травматично для ребенка.В целом врачи отмечают, что элективное кесарево сечение нелегитимно, и каждая операция должна быть обоснована. Желание женщины учитывается только при наличии относительных показаний: рубца на матке, неправильного положения плода. Но все понимают, что если женщина не хочет рожать, то она, к сожалению, найдет и роддом, и врача, который ее прооперирует с диагнозом «совокупность относительных показаний».Юлия Вученович подчеркивает, что заставить взрослого человека изменить своё решение нелегко, но психологическая подготовка часто меняет желание. Не все женщины знают, что роды — это прекрасно и для мамы, и для малыша.Молочные рекиЕще один важный аспект — подготовка к грудному вскармливанию.— Это даже важнее, чем подготовка к родам, ведь если беременность в любом случае закончится рождением ребенка, то с грудным вскармливанием всё сложнее, — считает Юлия Вученович. — Обидно, когда у мамы не получается кормить грудью из-за отсутствия информации, поэтому готовить нужно голову. Остальное всё есть и готово. Изучать принципы, позы для кормления, методы прикладывания к груди, критерии эффективности грудного вскармливания и найти поддержку заранее — вот основные составляющие в подготовке к кормлению грудью.По ее мнению, женщина — особенно в первом опыте грудного вскармливания — нуждается и в информационной, и в психологической поддержке, и в поддержке врачей.— Я совершенно не согласна, что при кормлении ребенка нельзя смотреть телевизор, читать или ещё как-либо отвлекаться, — говорит Юлия Вученович. — Наоборот, кормить нужно в удовольствие: можно при ГВ есть всё, что любит мама, смотреть фильмы, читать и делать всё, что помогает ощущать себя нормальным человеком, а не «заложником ГВ».Ольга Романова согласна, что главная подготовка до родов — это настрой на кормление грудью и понимание того, что никаких ограничений фактически нет.— Даже если понадобится в послеродовом периоде проводить какую-то терапию, в том числе антибиотиками, то есть лекарства, которые позволяют не прерывать кормление, — подчеркнула Ольга Романова. — Женщина будет посещать курсы, перинатального психолога и т. д., консультироваться у доулы, всё это затрагивает и грудное вскармливание. Сейчас есть и молочные феи, и в каждом роддоме тоже настроены на естественное кормление и прикладывание малыша к груди сразу после родов.Татьяна Рыбалкина отметила, что сейчас достаточно много женщин после маммопластики, т. к. грудные имплантаты есть даже у молодых нерожавших женщин, но и для них грудное вскармливание не отменяется, просто имеет определенные особенности.— Это полезно не только для ребенка, но и для женского организма — для инволюции матки, для восстановления в послеродовом периоде, для ее красоты, — подчеркнула Татьяна Рыбалкина.Дмитрий Симкин, в свою очередь, добавил, что для налаживания грудного вскармливания необходимо и хорошее кровоснабжение молочных желез, а для этого нужно, чтобы грудная клетка свободно двигалась, не было зажатий в грудном отделе позвоночника, в ребрах, которые могут возникать вследствие различных травм, даже из-за подвернутой в детстве стопы.— Зачастую на той стороне, которая зажата, хуже лактация, выше склонность к лактостазу, так что визит к остеопату может стать профилактикой застоев в молочной железе при кормлении, — рассказал он. — Важно, чтобы и ребенок правильно брал грудь, а это может зависеть от подвижности его челюсти, от его нервной регуляции. Для устранения нарушений сосания вследствие родовой травмы, также важно своевременно показать ребенка остеопату. Если нет особых проблем со стороны ребенка, то в один месяц, если есть показания (плохой сон, срыгивание, нарушение сосания, асимметрия положения тела), то при первой возможности. Крайне важно и самой матери обратиться к остеопату для послеродового восстановления.Ольга Романова отметила, что если раньше матери предлагалось питаться гречкой, картофелем и молочными продуктами, то сейчас можно себе позволить и салаты, и фрукты, и овощи — и ВОЗ даже ввела запрет на гипоаллергенную диету. Конечно, если в семье были аллергические реакции, то нужно с осторожностью вводить продукты, которые являются аллергенами, но и то не факт, что у ребенка будет реакция.— Рекомендуют расширять диету до обычного рациона, за исключением алкоголя, — подчеркнула она. — Это не наказание для женщины — кормить грудью и быть лишенной всех радостей.Татьяна Рыбалкина напомнила о том, что в первые шесть недель пик выброса пролактина приходится на 3-4 утра, поэтому в первое время особенно важны ночные кормления для налаживания полноценного грудного вскармливания.