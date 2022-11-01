Чего не хватает организму, если хочется сладкого: объясняет гастроэнтеролог

А еще острого, жирного и соленого — орешков или чипсов, а то и сала с чесноком. Бывало ли у вас такое? Иногда таким образом организм сигналит о том, что ему не хватает каких-либо веществ. Но что именно нужно восполнять?Вкусовые пристрастия нередко становятся объектом для шуток, а порой и поводом для гордости. «Что-то на солененькое потянуло», «страшная сладкоежка», «жить не могу без острого» — часто за этими фразами скрывается не просто любовь к конкретному вкусу или блюду, но и серьезный дефицит различных веществ в организме.Но насколько серьезно стоит относиться к таким желаниям, чего не хватает организму, если хочется сладкого, и какие продукты выбрать, чтобы не навредить здоровью? На эти вопросы «Доктору Питеру» отвечает Александра Яковлева, гастроэнтеролог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.Если хочется шоколадаНавязчивое, непреодолимое желание съесть шоколадку, сладкую шоколадную конфетку или вафельку может свидетельствовать о дефиците магния в организме. Это минеральное вещество участвует в производстве энергии для нашей повседневной активности, помогает бороться со стрессом и повышенной утомляемостью. Иногда можно побаловать себя вкусным лакомством, но для пополнения запасов магния более полезной альтернативой шоколаду в этом случае станут:морская рыба,морепродукты,морская капуста,бурый рис.Магний также содержится в бананах, зеленых яблоках, авокадо, болгарском перце и орехах.Не хватает гормона счастьяПосле съеденного пирожного или круассана мы часто ощущаем прилив хорошего настроения и бодрости. Дело в том, что с помощью выпечки организм пытается компенсировать нехватку триптофана. Эта аминокислота способствует выработке гормона счастья — серотонина. Восполнить дефицит триптофана помогут:филе курицы или индейки,молоко,яйца,некоторые сорта рыбы, например скумбрия, селедка или лосось.Если помимо сильной тяги к мучному вы замечаете за собой постоянный упадок сил и депрессивные состояния, лучше обратиться к врачу. Специалист поможет разобраться в проблеме и назначит курс лекарственных препаратов с триптофаном.Если тянет на сладкое — проверьте уровень хромаНаконец, постоянное желание поесть сладкого может сигнализировать о нехватке хрома. Это вещество контролирует баланс инсулина в организме и предотвращает колебания сахара в крови. Восполнить дефицит хрома помогут:морковь,печень,курятина,брокколи,кукуруза,томаты,свекла.Если хочется соленогоЧрезмерная любовь к пересоленной пище, соленьям и маринадам — яркий признак обезвоживания. В этом случае организм как бы пытается «пробудить» в вас жажду и заставить пить больше воды. К другим проявлениями обезвоживания относятся:частые головные боли и головокружения,ощущение липкости на коже,перепады настроения.Избежать этого состояния поможет соблюдение питьевого режима. Помните, что универсальной нормы здесь нет: ее стоит рассчитать индивидуально. В среднем ежедневно человек должен выпивать около 40 мл воды на 1 кг веса.Наконец, еще одной причиной тяги к соленому может быть нарушение водно-солевого баланса в организме, связанное с нехваткой натрия, составляющего основу соли.Если хочется острогоТяга к острой пище может говорить о нехватке гормона радости — эндорфина. Перец чили и ряд других острых пряностей помогают в его выработке, поэтому при плохом настроении нам иногда хочется как следует «подперчить» свою еду. Кроме того, пристрастие к острой пище является одним из симптомов повышенного уровня холестерина и нарушения жирового или липидного обмена в организме.Если хочется жирногоПатологическое желание съесть бургер с картошкой фри многие воспринимают как банальное нарушение пищевого поведения. Однако за тягой к жирным продуктам может скрываться дефицит полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Восполнить их баланс можно с помощью:жирных сортов рыбы,орехов,семечек,морепродуктов,оливкового или льняного масла.Пристрастие к жирной пище также является признаком нехватки кальция. В этом случае стоит разнообразить рацион брокколи, фасолью и бобовыми, сыром и молочными продуктами.Наконец, с помощью жирной еды организм может бороться с нехваткой жирорастворимого витамина D. Особенно эта проблема актуальна для людей, которые живут в холодных странах и страдают от нехватки солнечного света. Именно поэтому в основу национальных кухонь у северных народов часто входят жирные супы, жареное мясо, сало и т.д.Если такая пища кажется вам слишком тяжелой, добавьте в рацион рыбу, яйца, печень или небольшое количество качественного сливочного масла. В зимний период подспорьем также станет курс витамина D, однако рассчитывать его дозировку и продолжительность лучше вместе с врачом.