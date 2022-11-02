Льняное масло: кому, зачем и как применять

Льняное масло — продукт уникальный. По своей биологической ценности оно стоит на первом месте среди пищевых масел.Льняное масло имеет в своем составе незаменимую полиненасыщенную жирную кислоту Омега-3, необходимую для правильной работы каждой клетки организма. Именно эта кислота служит мощным профилактическим средством для предупреждения доброкачественных и злокачественных опухолей, активно выводит токсины, улучшает клеточный обмен, благотворно влияет на нервную систему, улучшает состояние кожи, снижает уровень холестерина.Льняное масло является хорошим средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, так как оно способствует размыванию холестериновых бляшек. Есть данные, что повышение содержания в организме Омега-3 на 1% снижает фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний на 3-4%,При лечении сердечно-сосудистых заболеваний, дополнительно к основному лечению, назначенному врачом, рекомендуется каждый вечер принимать по 1 ч. ложке льняного масла (это минимальная доза). Лучше всего это делать перед или же за 2 часа до еды.При атеросклерозе: принимать льняное масло по 1 ст. ложке 2 раза в день во время еды в течение 1-1,5 месяцев. Через 3 недели перерыва курс лечения можно повторить. Полезно принимать льняное масло и тем, кто перенес инсульт. Хорошо оно помогает и для смазывания пролежней.При первичной гипертонии, когда давление не превышает 150 на 90 рекомендован прием 2 ч. ложек льняного масла за час перед едой (лучше перед обедом и перед сном).Очень полезен при повышенном давлении специальный массаж льняным маслом.Для массажа используется слегка подогретое льняное масло. На процедуру достаточно около 50 мл масла.Массаж выполняется от периферии к центру, вдоль тела, над суставами и по часовой стрелке.Массаж начинают с головы. Надо налить в ладонь немного масла и круговыми движениями, начиная с макушки, дойти до шеи.Если у вас длинные волосы, их промазывать маслом не стоит, массируйте кожу головы. Легкими круговыми движениями.Затем – шея, руки, начиная с кончиков пальцев.Следующий этап — ноги, затем — живот (крест-накрест), грудь и спина — по часовой стрелке.Полностью процедура занимает 15-25 минут. Затем нужно завернуться в простыню на 5-7 минут. После чего — излишки масла снимаются мягкой тканью. Далее — принять ванну.Всего на курс 10-12 процедур.Все мы знаем о вреде нитратов и нитритов. И те, и другие добавляются в мясные продукты для предупреждения развития ботулизма.Практически все овощи, которые можно купить в магазинах и на рынке, содержат нитраты. Льняное масло способно помочь в решении проблемы, связанной с нитритами, так как оно содержит вещество, которое поглощает канцерогенный побочный продукт нитратов, нитрозамины. Это вещество — тиопролин, или ТСА. ТСА – это естественный антиоксидант, который поглощает нитраты и позволяет выводить их с мочой.Полезно принимать льняное масло и при рассеянном склерозе. Рекомендуется принимать по 2 ч. ложки льняного масла в день на голодный желудок (до обеда или до завтрака и перед сном).Дополнительно принимать по капсуле рыбьего жира и по четверти чайной ложки измельченной яичной скорлупы (с лимонным соком).Рассасывать во рту чайную ложку льняного масла.Делать массаж льняным маслом конечностей — рук и ног раз в три дня и полный массаж тела и головы - один раз в месяц.Научно доказано, что полиненасыщенные жирные кислоты — важные регуляторы воспалительных и аллергических процессов.Многочисленные клинические исследования доказали терапевтический эффект необходимых жирных кислот при включении их в питание во время лечения различных артритов.Полезно делать массаж теплым маслом больных суставов и принимать по 2 ст. ложки в день на голодный желудок (утром и перед сном). Курс 1 месяц — перерыв две недели, затем еще курс.Льняное масло залечивает воспалительные очаги в полости рта. Для этого нужно только рассасывать его во рту как можно больше. Порцию масла после рассасывания необходимо выплюнуть, глотать его не стоит.Рассасывать льняное масло нужно при тонзиллитах, ангинах, пародонтозе, ларингите, кариесе, кровоточивости десен, стоматите. Для процедуры берется 1 ч. ложка масла и рассасывается как леденец в течение 5 минут, затем масло выплюнуть. Лучше всего это делать по утрам.Исследования показали, что частое употребление небольшого количества льняного масла защищает от развития сахарного диабета типа 2.При запорах - принимать 2 раза в день по 1 ст. ложке льняное масло перед едой.При лечении труднозаживающих ран и язв: использовать льняное масло наружно. Прикладывать масляные марлевые салфетки к больному месту. Повязку менять 2-4 раза в день. Льняным маслом смазывают пораженные места и при псориазе.Кроме того, льняное масло рекомендуется использовать в пищу в диетическом питании больных с нарушением жирового обмена.При фурункуле в ухе: в сырой луковице сделать углубление и влить в него немного льняного масла, затем испечь луковицу в духовке и сок использовать для закапывания в ухо.Для укрепления сухих волос или изменившихся, от частой окраски волос: в течение 10 минут втирать в голову льняное масло. Затем протереть маслом волосы по всей длине. Чтобы лучше втиралось масло, полезно подержать голову над паром.Льняное масло нужно оберегать от воздействия прямых солнечных лучей и высокой температуры, поэтому оно обязательно должно храниться в темных бутылках, а после вскрытия в прохладном месте. Тогда оно не потеряет своих полезных свойств.