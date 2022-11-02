Названы опасные последствия позднего ужина

Врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что из-за ужина прямо перед сном пищеварительные процессы в организме человека происходят неправильно.Диетолог рассказала, каким должен быть правильный завтрак По её словам, поздний ужин приводит к тому, что со временем процессы по пищеварению будут замедляться, не до конца переваренная пища частично выйдет из желудка и пройдет до двенадцатиперстной кишки.Она отметила, что в результате утром человек проснется без аппетита, а это значит, что запуск пищеварительного тракта будет пропущен.«Со временем это приведет к запорам, нарушению желчеоттока и необходимости посещения гастроэнтеролога. Пропуск завтрака — это уже меньшее количество приемов пищи, соответственно, худшая стимуляция желчного пузыря, который должен стимулироваться именно режимом питания», — уточнила диетолог.Дианова добавила, что перед сном можно съесть, например, лёгкие салаты, кисломолочные продукты, сушеные яблоки или вяленые бананы в сочетании с чашкой чая.