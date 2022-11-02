Почему женщина теряет волосы

К британскому доктору Элли Кэннон обратилась 77-летняя женщина, ведущая довольно активный образ жизни и заботящаяся о своем здоровье. Она постепенно теряет волосы, но её врач говорит, что с ней всё в порядке.Выпадение волос бывает крайне неприятным, и есть ряд причин, которые затрагивают женщин. После менопаузы мы теряем некоторое количество волос из-за снижения уровня эстрогена. Волосы истончаются, и наиболее заметно это в возрасте 50 или 60 лет. С толщиной волос тесно связан уровень железа. И при дефиците этого минерала может начаться выпадение, но показатели железа легко проверяет врач по дополнительным анализам крови. Уровень железа снижается из-за диеты или в результате анемии.Другой распространенной причиной выпадения волос может быть недостаточная активность щитовидной железы, которая вызывает ряд симптомов вроде усталости, увеличения веса и запоров. Опять же это проверяется с помощью анализов крови. Выпадение волос обычно не вызывает боли в коже головы, но если они у вас появились, то это может быть связано с состоянием самой кожи. К примеру, при грибковом заболевании кожи головы, при стригущем лишае или других болезненных состояниях вроде псориаза может наблюдаться выпадение волос. Попросите своего врача общей практики ещё раз внимательно вас осмотреть.