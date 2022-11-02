Что произойдет с кожей, если женщина будет выпивать по бокалу вина каждый день

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Некоторые верят, что бокал красного или белого вина за ужином полезен для здоровья. Но врачи давно твердят: безопасных доз алкоголя не существует, спиртное негативно влияет на весь организм. В частности, страдает и ваша кожа.Кожа на лице, шее и кистях в первую очередь выдает возраст. Поэтому женщины тщательно следят за этими зонами: покупают дорогие кремы, делают увлажняющие маски, начинают ходить к косметологу. Безусловно, уход играет свою роль.Важно и правильное питание. Так, некоторые продукты действительно помогают замедлять процесс старения. К ним относятся:оливковое масло;жирная рыба;орехи и семечки;зелень;фрукты и овощи;чай и вода.Но все усилия могут сойти на нет, если вы не откажетесь от некоторых вредных привычек. И одна из таких — употреблять спиртное. Речь идет не о количестве выпитого, а о самом факте. Даже один бокал красного или белого вина за ужином может навредить организму, говорят врачи.Что произойдет с кожейОдин из самых важных выводов — вы начнете быстрее стареть. Так, группа европейских ученых провела масштабное исследование, в котором изучала, какое влияние оказывает на кожу женщин алкоголь. После долгой работы они пришли к выводу, что даже одна порция спиртного в день повлекла за собой:усиление отечности под глазами,более четкие линии и морщины в верхней части лица,увеличение кровеносных сосудов.Одна доза (порция) алкоголя:25 мл водки или коньяка;250 мл светлого пива или сидра;примерно 100 мл вина крепостью 12%;50 мл ликера 25%.Еще один неприятный факт: кожа становится тоньше и суше. Женщина начинает ощущать стянутость, приходится покупать все больше увлажняющих средств, которые не всегда помогают. Все дело в том, что алкоголь буквально вытягивает влагу из организма, что приводит к обезвоживанию.Помимо этого, на коже могут появиться различные покраснения. Это или яркие красные пятна, или прыщи, которых будет становиться все больше. Спиртное провоцирует расширение кровеносных сосудов, заставляет наши сальные железы работать активнее. Результат, как говорится, налицо.И наконец, алкоголь может спровоцировать аллергическую реакцию, результатом которой будет зуд и шелушение. Ситуация может усугубиться, в таком случае у женщины развиваются различные дерматологические заболевания:экзема,псориаз,розацеа.