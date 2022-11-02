Отеки? Проверьте щитовидку
Отеки являются симптомом различных патологических состояний, для них характерно избыточное скопление жидкости в тканях. Чтобы распознать отек, нужно надавить на переднюю поверхность голени. В случае отека остается ямка, которая исчезает не сразу.
В первую очередь при появлении отеков нужно проверить состояние почек, поскольку такая реакция организма может быть вызвана снижением выделительной функции органа. Также отеки могут указывать на проблемы с сердцем и развитии сердечной недостаточности.
Третья группа связана с нарушением гормонального фона. Отеки являются одним из основных признаков гипотиреоза – заболевания щитовидной железы, вызванного недостаточным количеством вырабатываемых ею гормонов.
Возникновение отеков не всегда свидетельствует о наличии проблем со здоровьем. Иногда это просто последствия неправильного питания.
Остановимся подробнее на отеках, которые возникают при гипотериозе. При гипотиреозе отек может наблюдаться не только в привычных зонах (ноги, веки, кисти рук), но и на нестандартных участках. Может отекать гортань и язык, из-за чего изменяется голос. Может отекать ухо, и тогда возможно развитие отита.
При сердечно-сосудистых заболеваниях отеки возникают обычно на ногах, а пациентов с патологией почек беспокоят отеки лица. При гипотиреозе отекает все тело – ноги, руки, живот, лицо и область вокруг глаз.
Как гипотиреоз влияет на внешность?
Запущенный гипотиреоз негативно влияет на внешность: лицо становится отечным, опухают веки, уголки рта опускаются вниз. Кожа делается сухой и рыхлой. Глазная щель становится узкой. Губы и нос иногда синюшные.
Гипотиреоз – заболевание, которое гораздо чаще встречается у женщин, нежели у мужчин. Многие симптомы болезни, особенно изменения во внешности, принято связывать с любыми другими причинами, такими как экология и стресс. Медики напоминают, что простой лабораторный анализ помогает установить диагноз.
Симптомы гипотириоза
быстрая утомляемость,
постоянная сонливость,
замедление процесса мышления,
постоянное ощущение зябкости,
отечность лица и ног,
может быть отек отек гортани и языка, из-за чего меняется голос,
низкое давление,
тошнота, запоры, метеоризм,
ломкость, сухость и обильное выпадение волос,
сбои менструального цикла.
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