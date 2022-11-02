Отеки? Проверьте щитовидку

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По словам медиков, появление отеков может указывать на наличие сердечной недостаточности, проблемы с почками и гипотиреоз.Отеки являются симптомом различных патологических состояний, для них характерно избыточное скопление жидкости в тканях. Чтобы распознать отек, нужно надавить на переднюю поверхность голени. В случае отека остается ямка, которая исчезает не сразу.В первую очередь при появлении отеков нужно проверить состояние почек, поскольку такая реакция организма может быть вызвана снижением выделительной функции органа. Также отеки могут указывать на проблемы с сердцем и развитии сердечной недостаточности.Третья группа связана с нарушением гормонального фона. Отеки являются одним из основных признаков гипотиреоза – заболевания щитовидной железы, вызванного недостаточным количеством вырабатываемых ею гормонов.Возникновение отеков не всегда свидетельствует о наличии проблем со здоровьем. Иногда это просто последствия неправильного питания.Остановимся подробнее на отеках, которые возникают при гипотериозе. При гипотиреозе отек может наблюдаться не только в привычных зонах (ноги, веки, кисти рук), но и на нестандартных участках. Может отекать гортань и язык, из-за чего изменяется голос. Может отекать ухо, и тогда возможно развитие отита.При сердечно-сосудистых заболеваниях отеки возникают обычно на ногах, а пациентов с патологией почек беспокоят отеки лица. При гипотиреозе отекает все тело – ноги, руки, живот, лицо и область вокруг глаз.Как гипотиреоз влияет на внешность?Запущенный гипотиреоз негативно влияет на внешность: лицо становится отечным, опухают веки, уголки рта опускаются вниз. Кожа делается сухой и рыхлой. Глазная щель становится узкой. Губы и нос иногда синюшные.Гипотиреоз – заболевание, которое гораздо чаще встречается у женщин, нежели у мужчин. Многие симптомы болезни, особенно изменения во внешности, принято связывать с любыми другими причинами, такими как экология и стресс. Медики напоминают, что простой лабораторный анализ помогает установить диагноз.Симптомы гипотириозабыстрая утомляемость,постоянная сонливость,замедление процесса мышления,постоянное ощущение зябкости,отечность лица и ног,может быть отек отек гортани и языка, из-за чего меняется голос,низкое давление,тошнота, запоры, метеоризм,ломкость, сухость и обильное выпадение волос,сбои менструального цикла.