6 причин, почему в избытке растут волосы на лице и теле: пройдите тест и узнайте, опасно ли это

Женщины стараются избавиться от лишней растительности и бегут к косметологу. Однако за такой эстетической проблемой часто скрываются реальные проблемы со здоровьем.Борьбу с повышенным ростом волос на теле и лице женщинам все же лучше начинать не у косметолога, а у врача-специалиста. Как рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, такое заболевание называется гирсутизм и, как правило, это самый яркий сигнал, что у женщины вырабатывается много условно мужских гормонов. Условно, потому что тот же тестостерон в норме есть не только у мужчин, но и у женщин — только в разном количестве. И важен их баланс.Но до врачей женщины с такой эстетической проблемой доходят не сразу.«Невероятные успехи косметологии и похвальное стремление пациенток к аккуратности часто осложняют постановку эндокринологических диагнозов. Женщины всеми силами стараются избавиться от растительности и даже особо прихорашиваются перед визитом к доктору, удаляя лишние волоски», — поделилась Зухра Павлова в своем телеграм-канале.Однако, по словам врача, даже если на теле не осталось ни одного волоска после лазерной эпиляции, проблема со здоровьем на самом деле никуда не ушла. Именно поэтому доктор призывает женщин сообщать врачам на приеме о подобных косметологических процедурах, если они их регулярно делают.Доктор отметила, что причин повышенной волосатости у женщин может быть много. Она выделила 6 основных:Этническая предрасположенность. У некоторых народов это в порядке вещей.Избыточный рост волос при рождении.Развитие опухолей, которые вырабатывают большое количество гормонов.Прием некоторых лекарственных средств. Например, анаболических стероидов, даназола, циклоспоринов, интерферона. Как ранее рассказывал врач-хирург Кирилл Ювченко, гормональный дисбаланс может быть побочным эффектом длительного приема лекарств из группы глюкокортикоидов, которыми лечат аутоиммунные болезни.Прием андрогенов (мужских половых гормонов). Например, для увеличения мышечной массы или коррекции гормонального статуса. По словам Зухры Павловой, нередко женщинам прописывают тестостерон медицинские блогеры-авантюристы, которые таким образом пытаются усилить сексуальное влечение.Синдром или болезнь Иценко — Кушинга. При этом заболевании нарушается синтез гормонов коры надпочечников — глюкокортикоидов.Ранее врач-эндокринолог Юрий Потешкин в числе самых частых причин роста волос на лице также называл синдром поликистозных яичников. Это хроническое состояние, при котором у женщины нет овуляции или она происходит редко. По словам врача, в этом случае начинаются репродуктивные нарушения — женщина не только не может забеременеть, но и часто страдает от расстройства обмена веществ, психологических проблем.