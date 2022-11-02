Подергивание мышц сигнализирует о дефиците магния — лучший способ восполнить запасы

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По словам врача, одной из «распространенных» причин подергивания мышц является недостаток магния в организме.Многие из нас испытали подобное — лежа в постели или сидя на диване в конце дня, когда какая-то часть вашего тела начинает непроизвольно подергиваться. К счастью, это не больно и обычно не длится долго. Но почему это происходит и можно ли это предотвратить?«Частая причина мышечных подергиваний — недостаток магния. Этот важный минерал вместе с кальцием способствует нормальной работе мышц. Магний — это минерал, отвечающий за расслабление мышц, и, хотя мы, как правило, придерживаемся диеты, богатой кальцием, магния обычно слишком мало. Одна из причин заключается в том, что цельнозерновые продукты являются источником магния, а их количество снижается при обработке. Во-вторых, зеленые листовые овощи являются хорошим источником, и многие из нас не достигают рекомендуемого уровня потребления овощей», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Чтобы предотвратить мышечные подергивания или судороги, если причиной является низкий уровень магния, она рекомендовала:Ешьте больше зеленых листовых овощей и цельнозерновых продуктовИспользование солей магния в ваннеВечером принимайте добавку магнияДругие продукты, естественно богатые магнием, включают:Темный шоколадАвокадоОрехи и бобовыеТофуСеменаНекоторые жирные сорта рыбы, такие как лосось, скумбрия и палтусБананыМагний необходим организму для превращения пищи, которую мы едим, в энергию, а также для обеспечения нормальной работы паращитовидных желез, которые вырабатывают гормоны, важные для здоровья костей.Вы должны быть в состоянии получить весь необходимый вам магний, соблюдая сбалансированную диету. Мужчинам требуется около 300 мг магния, а женщинам — около 270 мг. Однако, если вам необходимо принимать добавку магния для повышения уровня, рекомендуется принимать не более 400 мг в день.