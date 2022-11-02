У легкого курильщика может быть тяжелая никотиновая зависимость

Люди, которые курят мало или от случая к случаю, могут быть сильно зависимы от никотина.«Новое исследование показывает, что многие легкие курильщики, включая тех, кто не курит каждый день, могут находиться в зависимости от сигарет», - говорит Джонатан Фаулдс (Джонатан Фаулдс), профессор Университета штата Пенсильвания, соавтор исследования. Он противопоставил новые данные распространенному среди врачей мнению, что люди, которые выкуривают менее 10 сигарет в день, слабо зависимы от никотина.Ученые включили в исследование данные более 6700 курильщиков из базы Национальных институтов здоровья. Все участники прошли полное обследование на никотиновую зависимость (расстройство, связанное с употреблением табака) на основании 11 диагностических критериев.Определенную степень зависимости от никотина – от легкой до тяжелой – авторы исследования обнаружили у 85% участников. От никотина оказались зависимыми около двух третей людей, которые выкуривали от одной до четырех сигарет в день, и четверть тех, кто курит не каждый день.Тяжесть зависимости (она определяется количеством диагностических критериев, которым соответствует человек) была связана с количеством выкуриваемых сигарет. Средняя или тяжелая зависимость была обнаружена у 74% людей, выкуривающих 21 сигарету в день и более, и у 35% тех, кто выкуривает от одной до четырех сигарет.Авторы подчеркивают, что расстройство, связанное с употреблением табака, распространено шире, чем принято считать. Врачи часто ориентируются лишь на количество сигарет, которые выкуривают пациенты. Поэтому многие люди с зависимостью от никотина остаются вне поля зрения здравоохранения.