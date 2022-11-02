5 советов врача по снижению уровня холестерина этой зимой - простые и надежные изменения
Зимой многие из нас будут наслаждаться множеством вкусных блюд и напитков, особенно во время праздничного сезона, поэтому может быть легко повысить уровень холестерина, даже не осознавая этого.
«Мы все хотим наслаждаться едой, которую любим, не беспокоясь о последствиях, особенно в сезон, когда мы обычно едим более богатую пищу, однако повышенный уровень холестерина является серьезной проблемой, которую мы не можем игнорировать», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Разумные перекусы
Зимние праздники своими закусками, особенно чипсами и соусами, которыми люди питаются в течение дня.
Попробуйте заменить соусы из сметаны более полезными соусами домашнего приготовления на основе греческого йогурта.
Выбирайте менее жирные белки
Обработанное красное мясо, такое как сосиски и бекон, широко используется в рождественских завтраках и жареных ужинах, которые являются продуктами с высоким содержанием холестерина и могут не только увеличить риск сердечных заболеваний, но также могут быть связаны с раком, например, раком кишечника.
Приправьте это
"Добавляйте в пищу больше куркумы — в ней содержится соединение под названием куркумин, которое, как было показано, снижает общий уровень холестерина и уровень вредных липопротеинов низкой плотности в нашей крови в рамках здорового питания и образа жизни".
Двигайся больше
Легко свернуться калачиком на диване и оставаться дома в зимние месяцы, особенно после обильного рождественского ужина, но движение пойдет на пользу как уровню холестерина, так и психическому здоровью.
"Не думайте об этом как об упражнении, так как это может лишить вас удовольствия, и это может быть что угодно, например, танцы, работа в саду, быстрая прогулка или хула-хупинг".
Замена сливочного масла на более здоровую альтернативу
Крекеры с молочным маслом и сыром — фаворит среди праздничных блюд, однако молочное масло — главный виновник высокого уровня холестерина.
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