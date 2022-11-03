Нутрициолог Строков: фолиевая кислота препятствует приему лекарств для психического здоровья

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Людям, принимающим "психиатрические" препараты, следует быть осторожным с добавками, которые они принимают, поскольку некоторые добавки могут прерывать их прием.Витамины и минералы необходимы. Особенно зимой, когда вы более восприимчивы к болезням, такие вещества, как витамин D, могут помочь укрепить вашу иммунную систему. Но ученые всегда узнают больше о том, как добавки взаимодействуют с лекарствами или употреблением различных продуктов.Фолиевую кислоту можно найти в темно-зеленых листовых овощах, цельнозерновых и многих других продуктах. Это очень полезно для организма и связано с производством здоровых клеток крови. Ее часто принимают в качестве добавки для лечения анемии, вызванной дефицитом фолиевой кислоты, и во время беременности, чтобы избежать проблем с развитием плода."Фолиевая кислота может прерывать долгосрочные преимущества лекарств, принимаемых при определенных психических заболеваниях. Кветиапин и ламотриджин часто комбинируют для лечения людей с биполярным расстройством. Однако, если их принимать с фолиевой кислотой, которую часто принимают беременные женщины, польза может быть заблокирована", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Возможно взаимодействие фолиевой кислоты с барбитуратами и противосудорожными препаратами.«Прием фолиевой кислоты с препаратом, который действует как депрессант центральной нервной системы (барбитураты), может снизить эффективность препарата».Барбитураты, которые делают именно это, используются для лечения многих психических заболеваний, включая тревогу, бессонницу и абстиненцию у новорожденных.