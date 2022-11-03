Бессонница, агрессия, проблемы с памятью: Какие еще психологические проблемы несет COVID-19

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Несмотря на то, что текущие события в мире заставили забыть о коронавирусе, болезнь до сих пор остается. Более того, последствия постковидного синдрома – не менее страшны, нежели сама болезнь. В интервью ФАН врач психиатр Марчел Додица рассказал, как могут напоминать о себе последствия болезни.Марчел Додица отмечает, что для трети пациентов борьба с болезнью не оканчивается даже после преодоления основной стадии. 30 процентов людей сталкиваются с так называемым постковидным синдромом, который может проявляться достаточно разнообразно.К ним можно отнести панические атаки, хаотичную смену настроения, внезапную агрессию и даже бессонницу. Другими словами, говорит эксперт, нарушается выработка гормонов, ответственных за положительные эмоции. А потому стоит быть готовыми к длительному пути реабилитации, во время которого придется следовать всем рекомендациям лечащего врача.