Диетолог Королева назвала главные тромбообразующие напитки
Энергетические напитки при постоянном потреблении сильно вредят здоровью нервной системы, а также влияют на образование тромбов, способствуют обезвоживанию.
Но не только энергетики, чай и кофе вредят сердечно-сосудистой системе. Не меньший урон здоровью наносит алкоголь. Ведь он провоцирует скачки артериального давления, влияет на свертываемость крови. Этанол в момент распада “способствует склеиванию эритроцитов”, предупредила врач.
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