Сгустки крови: 3 продукта, которые заставляют артерии «затвердевать и сужаться»

Эти продукты могут увеличить риск образования тромбов, которые потенциально могут блокировать приток крови к сердцу или мозгу, предупреждает врач.Сгустки крови, образующиеся без уважительной причины, могут быть чрезвычайно опасны. Один из самых опасных типов связан с атеросклерозом — потенциально серьезным заболеванием, при котором артерии забиваются жировыми веществами, называемыми бляшками или атеромами.Употребление в пищу слишком большого количества трех популярных продуктов может увеличить риск развития атеросклероза и связанного с ним типа тромба. Как объясняет орган здравоохранения, бляшки, вовлеченные в атеросклероз, вызывают «затвердевание и сужение артерий», ограничивая приток крови и поступление кислорода к жизненно важным органам.Это, в свою очередь, увеличивает риск образования тромбов, которые потенциально могут блокировать приток крови к сердцу или мозгу."Вам следует избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, соли или сахара, чтобы снизить риск развития атеросклероза. Недавнее исследование объясняет, как насыщенные жиры способствуют образованию зубного налета. Потребление пищи, богатой насыщенными жирами и холином — питательным веществом, содержащимся в красном мясе, яйцах и молочных продуктах, — увеличивает количество метаболитов — вещества, образующегося или необходимого для метаболизма, — которые образуют бляшки в артериях", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Исследование показывает, как диета с высоким содержанием жиров нарушает бактериальный баланс в кишечнике и приводит к выработке вредных веществ, вызывающих сердечно-сосудистые заболевания.Холин является распространенным компонентом диеты с высоким содержанием жиров в западном стиле. Когда бактерии в кишечнике расщепляют пищу, содержащую холин, они производят метаболит, известный как триметиламин (ТМА). ТМА вырабатывается в кишечнике, но окисляется и превращается в печени в ТМАО (триметиламин-N-оксид).