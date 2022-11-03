В этой позе стоит спать гипертоникам, чтобы с утра проснуться с нормальным давлением

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Качественный сон — залог нашего здоровья и хорошего самочувствия. Как оказалось, поза для сна тоже имеет значение. Так, вы можете забыть про проблемы с давлением, если будете соблюдать простое правило, говорят ученые.Если человек спит меньше, чем положено, то организм быстро истощается. Всё начинается с обычной усталости, апатии, перепадов настроения. Потом могут появиться головные боли, проблемы с питанием, потому что, чем меньше мы спим, тем больше едим. Кроме того, могут обостриться хронические болезни, которые удалось взять под контроль.Важно не только сколько мы спим, но и как мы спим. По словам сомнологов, самая физиологичная поза — это на спине или на боку. Последняя, кстати, может помочь гипертоникам. Ученые выяснили, что если человек, который страдает от повышенного давления, будет спать на боку, то оно будет снижаться. Правда, придется соблюсти еще одно небольшое условие.По словам исследователей, надо поставить кровать в комнате так, чтобы вы спали головой на юг, а ногами — на север, пишет британское издание Express. Этот лайфхак поможет справиться с высоким давлением.Ученым давно известно, что многие животные двигаются с севера на юг, именно в этом положении они едят и отдыхают. Недавно своим наблюдением поделились и фермеры: оказывается, коровы выстраиваются только в таком направлении, прежде чем начать куда-то двигаться.Почему так? Пока нет точного ответа. Ученые предполагают, что на них каким-то образом влияет электромагнитное поле Земли. Человек, несомненно, сильно отличается от той же домашней коровы. Но несмотря на миллионы лет эволюции, наша ДНК хранит память о том, как жили наши предки. И даже если сегодня вы ездите на машине и пользуетесь компьютером, какая-то часть организма всё равно считает, что вы бегаете по саванне. Соответственно, просит соблюдать те «древние» правила.— По прошествии трех месяцев у тех, кто спал с ориентацией север-юг, было более низкое кровяное давление, лучшее качество сна и более продолжительный сон в целом. В результате исследователи пришли к выводу, что сон в соответствии с электромагнитным полем Земли может улучшить показатели здоровья человека, — говорят эксперты-сомнологи из Sleep Foundation.Как спать нельзяЕсли мы говорим о позе, в которой человек погружается в сон, то в этом случае худшим вариантом будет лечь на живот. Как объяснил врач-невролог, вертебролог Родион Игнатьев, в такой позе спина переразгибается, ущемляются нервы. Поэтому в этом положении не стоит долго лежать и засыпать.Еще одна важная деталь: вам не стоит спать на спине, если вы страдаете от апноэ — кратковременных остановок дыхания во сне. Как правило, она происходит на небольшой промежуток времени — от 2 до 60 секунд. Во время остановки дыхания в крови снижается концентрация кислорода и возрастает уровень углекислого газа.