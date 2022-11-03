Диабет: 2 опасных для жизни и необратимых признаков — «не игнорируйте!»

Ценой игнорирования предупредительных признаков диабета может стать ваша жизнь, предупреждает эндокринолог Антонина Гуреева.Основное различие между диабетом 1 и 2 заключается в том, что диабет 1 типа является генетическим заболеванием, которое часто проявляется в раннем возрасте, а диабет 2 типа в основном связан с образом жизни и развивается со временем.У обоих есть кое-что общее: если их не лечить, они могут вызвать катастрофические проблемы со здоровьем. Сердечные приступы, инсульты и потеря зрения являются одними из серьезных последствий для здоровья при отсутствии лечения диабета.Начальные симптомы включают усталость, повышенную жажду, необъяснимую потерю веса и более длительное заживление ран. Но многие люди часто игнорируют эти тревожные сигналы, что может иметь серьезные последствия.Хотя легко думать, что эти симптомы являются чем-то другим или не о чем беспокоиться, многие люди не осознают, насколько разрушительным может быть диабет, если его не лечить.«При наличии плана диабетики могут прожить долгую и здоровую жизнь. Но неправильное лечение или отсутствие лечения может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Важно, чтобы люди не игнорировали предупреждающие знаки, поскольку ущерб может быть опасным для жизни и необратимым», - говорит врач-терапевт Антонина Гуреева.Высокий уровень сахара в крови, также известный как гипергликемия, может поражать различные части тела, включая руки и ноги.«Диабетики могут страдать заболеванием почек, известным как диабетическая нефропатия, из-за высокого уровня сахара в крови, из-за чего почкам труднее выводить отходы и жидкость из организма».Люди должны особенно заботиться о своих ногах из-за плохого кровообращения и повреждения нервов. Если не лечить, это может даже привести к ампутации.