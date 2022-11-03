Должен ли врач скорой надевать бахилы и мыть руки? Отвечает юрист

Доктор заходит в квартиру, не разувается и не моет руки перед осмотром больного. Правильно ли он поступает? Или все же врач обязан надевать бахилы и заглядывать в ванную? Подробно объясняет медицинский адвокат Юлия Казанцева.Люди порой конфликтуют с врачами, которых вызывают домой: будь то участковый или бригада скорой помощи. Так, некоторые могут не пустить доктора дальше порога, если тот не помоет руки и не наденет бахилы. Бывает, что доходит до абсурда: в прошлом году отец 9-летнего мальчика чуть не задушил медика за то, что тот отказался надеть бахилы. Доктора увезли с черепно-мозговой травмой.Споры часто завершаются скандалами, причем люди уверены, что именно они в этих конфликтах — пострадавшая сторона. Ну как же без бахил? Медицинский адвокат объяснила, на чьей стороне закон.Должен ли врач надевать бахилыЗакон отвечает однозначно — «нет, не должен».Действующие российские законы и нормативные акты не предписывают работникам скорой помощи и участковым терапевтам надевать бахилы или снимать обувь, когда они входят в квартиру к пациенту.Этот вопрос решили еще несколько лет назад на уровне Минздрава. Ведомство 19 октября 2016 года в своем письме № 14–3/3085226–7882 поставило точку в бесконечном споре между медиками и пациентами. Поэтому врач, ссылаясь на нормативно-правовые акты может сказать, что не обязан выполнять подобные требования.А как быть с грязными руками?А вот тут уже законодательство на стороне пациентов. Приезжая на вызов, врач скорой помощи или участковый терапевт обязан помыть руки или обработать их антисептиком. Это предусмотрено действующими правилами.Врач должен проводить обработку рук в следующих случаях:перед началом осмотра пациента;после контакта с неповрежденной кожей пациента (например, при измерении пульса или артериального давления);после контакта с секретами или экскрементами, слизистыми оболочками, раневыми повязками;перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом;после контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от пациента;после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами;после каждого контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием.Когда врач должен проводить осмотр в перчаткахДо начала пандемии коронавируса врач не был обязан проводить весь осмотр в перчатках, было достаточно дезинфекции рук. Перчатки медик обязан был надевать только в определенных случаях, описанных в СанПиН 2.1.3.2630–10 и методических рекомендациях 3.5.1.0113–16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях».Когда пришла пандемия, то медики стали приезжать на вызовы не только в перчатках, но и в защитных костюмах — таковы были правила.Сейчас же ковидные ограничения отменили, но в некоторых случаях врач все равно должен надевать перчатки:когда возможен контакт с кровью пациента;мочой, фекалиями;другими биологическими субстратами.Помимо этого защитные перчатки необходимо использовать при контакте со слизистыми оболочками и поврежденной кожей, например когда доктор собирается сделать пострадавшему перевязку.