Главный миф о ветрянке развеяла педиатр Пальчикова

Случаи ветрянки регистрируют в детских садах Новосибирска. Родителям советуют наблюдать за кожными покровами малышей и при подозрениях на ветряную оспу сразу же обращаться к врачу. Ветрянкой можно переболеть «незаметно» и не один раз«Ветрянка – одна из детских распространенных респираторно-вирусных инфекций, протекающих у здоровых детей без серьезных последствий, – прокомментировала VN.ru врач-педиатр сети клиник «1+1» Любовь Пальчикова.Вирус попадает в организм с вдыхаемым воздухом или при прямом контакте с заболевшим. После 10–20 дней инкубационного периода он достигает кожных покровов – на нем образуются характерные высыпания, которые сильно зудят. Процесс появления сыпи может сопровождаться подъемом температуры до 39 С.По словам Любови Пальчиковой, оптимальным возрастом, чтобы переболеть этой инфекцией, считается возраст до 7 лет. Как правило, дошкольники переносят ветрянку в лёгкой и средне тяжёлой форме.«Если в группе детского сада есть случаи заболевания ветрянкой, паниковать не стоит, – говорит Любовь Палкина. – Побольше гуляйте с вашим ребенком, давайте ему витамин Д, сократите в рационе количество сладкого. Неполезная пища снижает защитные силы организма».Считается, что ветрянкой дети болеют только один раз, а затем приобретают иммунитет на всю жизнь. К сожалению, так бывает не всегда.«Можно ли переболеть и не заметить? Да, можно. Но в этом случае не стоит надеяться на стойкий иммунитет против ветряной оспы, не исключено, что человек может заразиться ею повторно в будущем», – уточнила Любовь Палкина.«И взрослым, и не болевшим ветрянкой детям-школьникам я бы рекомендовала вакцинироваться, особенно если есть риск контактов с заболевшими, – продолжает собеседница VN.ru. – В дошкольном возрасте, если нет никаких серьезных хронических заболеваний, желательно переболеть самим».Напомним, что недавно врачи усомнились в авторитете зеленки – главного оружия против ветрянки у детей.«Высыпания необязательно обрабатывать именно зеленкой или препаратами с аналогичным действием, такими как «Фукорцин» или «Метиленовый синий», –комментировала кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. – Чтобы снять боль и уменьшить выраженность зуда, применяются вяжущие и противозудные лосьоны и кремы».Во время болезни можно принимать ванны с теплой водой и лекарственными травами, но купаться в открытых водоемах и загорать разрешается только после полного заживления кожи, уточнила специалист.