«Бомба замедленного действия»: врачи рассказали о влиянии вейпа и электронных сигарет на организм

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Вейп и электронные сигареты набирают все большую популярность: поклонники считают их более безопасной альтернативой обычным сигаретам. Многие пытаются бросить курить, переходя на нагревательные системы для курения. К тому же на стики и жижи для вейпа не распространяются рекламные ограничения, придуманные для сигарет. Но так ли на самом деле безопасны новые способы получения никотина? Вот что об этом думают врачи.Почему многие считают электронные сигареты безопаснымиО вреде никотина мы наслышаны с самого детства. Но главная опасность курения сигарет все-таки не в нем, а в токсинах и канцерогенах, которые образуются при горении бумаги и смолах, которые оседают в легких при курении. Да еще ароматизаторы и осветляющие добавки, которые делают выдыхаемый дым белым — словом, неприятный коктейль. К тому же табачный дым пахнет горечью и от него желтеют пальцы.На этом фоне электронные устройства для курения могут выглядеть действительно куда более привлекательными. Тем более, что вы выдыхаете не дым, а «пар». Звучит безопасно, не так ли?Как работает вейп?Если предельно просто, то вейп нагревает жижу — никотин, пропиленгликоль, глицерин и пищевые ароматизаторы — а курильщик втягивает получившийся аэрозоль. Он похож на водяной пар, но сильно отличается и составом, и воздействием на организм. При нагреве пропиленгликоль и глицерин образуют крайне опасные вещества: формальдегид, ацетальдегид, акролеин и глиоксаль. Да и пищевые добавки, которые совершенно безопасны, например, в лимонадах или креме для пирожных, при нагреве могут повести себя совершенно непредсказуемо.Как работает система нагрева табака?В электронной сигарете (или системе нагрева табака) тоже есть нагревательный элемент, но подогревает он не жидкость, а табачный стик. Главное отличие от обычной сигареты — в температуре нагрева: 200—300 градусов вместо 850. Однако, стики не решают проблемы вреда сигарет: те же самые токсичные пропитки в бумаге и фильтрах — разве что нагреваются до меньшей температуры. Продавцы систем нагрева табака честно заявляют, что хотя дым электронной сигареты содержит до 95% меньше вредных веществ, это совсем не означает на 95% меньше вреда.Главная проблема жидкостей для вейпа и стиков — то, что никотин в них содержится в форме солей кислоты. Так он быстрее попадает в кровь и дольше выводится. Казалось бы, это превращает электронные сигареты в лучший способ бросить курить. Но в реальности все с точностью до наоборот.Почему электронные сигареты не помогают бросить курить?В статьях сторонников электронных сигарет, которые верят в мировой заговор фармкомпаний, вы можете найти обвинения в том, что ? врачей не рекомендуют электронные сигареты как способ бросить курить. Даже если речь идет о жизни пациента. Правда в том, что электронные сигареты не помогают бросить курить: это подтверждается статистикой. Абсолютное большинство пациентов, которые пытались использовать электронные сигареты, чтобы бросить курить, в итоге становились «двойными потребителями» : то есть, начинали курить и обычные сигареты, и электронные, нанося двойной удар организму.Стоит обратить внимание, что электронные сигареты вернули интерес к курению в группе молодежи и подростков до 20 лет, который падал последние годы. Исследования показали, что использование электронных сигарет среди молодежи увеличилось с 5 % в 2013 году до почти 25 % в 2018 году. 19,6% старшеклассников использовали электронные сигареты в 2020 году. И это проблема, о которой пишут по всему миру. То есть, вместо того, чтобы уменьшать количество потребителей никотина, электронные сигареты делают ровно противоположное.Тут важна сама механика процесса курения. Сигарету курить «невкусно»: дым горький, густой, пропитывает одежду. «Пар» от электронной сигареты пахнет леденцами и на вкус сладковатый. При этом, процесс курения сигареты имеет свое начало и конец: сигарета, догоревшая до фильтра, дает мозгу сигнал об окончании процесса курения. В случае с электронной сигаретой, будь то вейп или система нагрева табака, такой сигнал отсутствует. Вы знаете хоть одного курильщика, который считал бы затяжки и откладывал электронную сигарету после седьмой или четырнадцатой?При этом, как мы уже писали, никотин в солевой форме быстрее доставляется в кровоток и дольше в нем сохраняется. А значит, при курении электронной сигареты средний курильщик получает большую дозу никотина и всех сопутствующих вредных веществ, чем курильщик сигареты. Выше риск никотинового отравления: если вы чувствуете после «парения» головную боль, головокружение и тошноту — это повод обратиться к врачу. Кроме того, температура нагрева электронных сигарет создает частицы металла (медь, никель и серебро) из распылителя, которые попадают в кровоток через легкие.Почему врачи отказываются говорить об опасности электронных сигаретНо, если электронные сигареты так вредны, то почему едва ли вам удастся найти врача, который однозначно подтвердит их опасность?«Это абсолютно неизученные пока вещества, их воздействие на организм до конца непонятно», — объясняет нарколог Антон Поддубный.?«Электронные сигареты — относительно новый продукт, и их долгосрочные последствия для здоровья неизвестны», — говорит старший профессор Майя-Лиза Лёхен из UiT Арктического университета Норвегии, Тромсё. Действительно, чтобы изучить влияние курения сигарет на организм, потребовались десятилетия наблюдений; по электронным сигаретам пока что просто невозможно накопить подобный опыт. Исследование затрудняет и отсутствие единого стандарта: фактически, жижу для вейпа можно производить в каждом подвале.Воздействие на организм будет отличаться в зависимости от типа нагревательной системы, состава жидкости для парения или стика, количества потребляемого вещества, сопутствующих заболеваний и того, является ли любитель электронных сигарет «двойным потребителем». Все это заставляет ученых быть крайне осторожными в своих выводах. Но отсутствие долгосрочных исследований влияния электронных сигарет на организм не означает, что они безопасны. К тому же у ученых достаточно данных о влиянии отдельных составляющих электронной сигареты на организм, и результаты этих исследований выглядят пугающе.Влияние электронных сигарет на сердцеЭлектронные сигареты повышают риск сердечного приступа на 56%;ишемической болезни сердца;депрессии;инсульта — на треть.Делают стенки сосудов менее эластичными, ухудшая снабжение органов кислородом.Вызывают аритмию,боль в груди;учащенное сердцебиение чаще встречалось у потребителей электронных сигарет, чем у обычных курильщиков.При распаде основных продуктов жидкости для вейпа образуется акролеин, который увеличивает риск атеросклероза и тромбоза, причем риск атеросклероза выше у женщин.Популярные ароматизаторы «апельсин», «имбирное печенье», «корица», «ванилин» при нагреве вырабатывают вещество, вызывающее расслабление стенок сосудов — «ватный» эффект, похожий на воздействие алкоголя.Продукты нагрева ароматизатора «заварной крем» увеличивают риск некроза и гибели клеток сердечной мышечной ткани.Передозировка никотином увеличивает риск развития инфаркта миокарда.«Вейпинг создает отравление, воспаление и нагрузку на артерии сердца, по-видимому, даже худшую, чем при курении табака», — говорит доктор Эндрю Зауэр , кардиолог.Другие опасности электронных сигаретПотребление никотина увеличивает риск развития диабета,метаболического синдрома,сердечно-сосудистых заболеваний, ассоциированных с диабетом.Использование вейпа увеличивает риск бронхиальной астмы,рака,эмфиземы легких.Пульмонолог Анна Петухова поделилась, что для потребителей электронных сигарет в медицинской среде даже есть персональный диагноз: EVALI — повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпа. Все начинается с одышки, кашля и признаков дыхательной недостаточности, а на рентгене обнаруживается, что легкие состоят из рубцовой ткани.Последняя опасность — взрывающиеся вейпы. Вейп — технически сложный товар, который требует качественной сборки и правильного сочетания аккумулятора, нагревательного элемента и химического состава жидкости, в противном случае вы не застрахованы от моментальных и болезненных последствий.