Сыроедение может быть опасным для здоровья

Веганские диеты с годами становятся все более популярными, особенно среди людей, стремящихся улучшить свое здоровье. Действительно, растущий объем данных показывает, что диеты на растительной основе (включая веганские диеты) могут иметь много преимуществ для здоровья и связаны со снижением риска сердечных заболеваний наряду со снижением массы тела и уровня холестерина.*Тем не менее, некоторые люди доводят веганскую диету до крайности, предпочитая есть только сырые растительные продукты без какой-либо тепловой обработки. Некоторые также исключают продукты, которые были изменены по сравнению с их натуральной формой или обработаны (например, овсяное или миндальное молоко).Сторонники этой диеты утверждают, что приготовление пищи приводит к тому, что ингредиенты теряют некоторые важные питательные вещества и ферменты. Они считают, что употребление сырой растительной пищи повысит уровень энергии, предотвратит (и даже обратит вспять) болезни и улучшит общее состояние здоровья.Но исследования показывают, что сырые веганские диеты, если им следовать в течение длительного времени, могут принести больше вреда, чем пользы.Действительно, некоторые сырые продукты могут быть полезнее, чем приготовленные. Например, при приготовлении пищи брюссельская капуста и краснокочанная капуста теряют до 22% содержания тиамина. Это форма витамина B1, которая поддерживает здоровье нервной системы.Но, хотя некоторые овощи могут терять питательные вещества во время приготовления, другие при приготовлении содержат больше питательных веществ. Это связано с тем, что некоторые питательные вещества связаны внутри клеточных стенок овощей. Приготовление пищи разрушает клеточные стенки, позволяя питательным веществам высвобождаться и легче усваиваться организмом.Например, при приготовлении шпината организму становится легче усваивать содержащийся в нем кальций. Исследования также показали, что при приготовлении томатов содержание витамина С в них снижается на 28%, а содержание ликопина в них увеличивается более чем на 50%. Ликопин был связан с более низким риском ряда хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак и болезни сердца. Спаржа, грибы, морковь, брокколи, капуста и цветная капуста — другие примеры овощей, которые при приготовлении содержат больше питательных веществ.Приготовленные овощи также могут снабжать организм большим количеством антиоксидантов. Это молекулы, которые могут бороться с типом вредных молекул, известных как свободные радикалы, которые могут повредить клетки и со временем привести к заболеванию. Некоторые овощи (в том числе спаржа, грибы, шпинат, помидоры и брокколи) содержат более высокие уровни антиоксидантов бета-каротина (который организм превращает в витамин А), лютеина и ликопина в приготовленном виде, чем в сыром.