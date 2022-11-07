Диетолог Доронкина сообщила о помогающих от бессонницы продуктах

Бананы являются одним из лучших натуральных средств от бессонницы, сообщила в интервью диетолог Елена Доронкина.Медик предупредила, что недосып и некачественный сон подрывают иммунитет, а также назвала частые причины бессонницы –«рабочие перегрузки, стресс, истощение ресурсов организма».Елена Доронкина отметила, что пищевые привычки человека и его повседневный рацион тоже оказывают большое влияние на способность быстро засыпать и на крепость сна.«Фаст-фуд, жирная и сладкая пища препятствуют попаданию кислорода в мозг – на утро человек может просыпаться уставшим именно из-за своего рациона», - рассказала Доронкина в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь, добавила она, существуют продукты, помогающие реже страдать от бессонницы. В частности бананы, содержащие триптофан, стимулируют выделение мелатонина – гормона, благодаря которому происходит засыпание. Вдобавок в бананах есть магний и калий, расслабляющие мышцы тела.Кроме того, выработку гормона сна мелатонина активирует миндаль. Другой продукт, помогающий от бессонницы, – красная рыба: она дает организму витамин В6, улучшающий сон.Также полезно для засыпания пить молоко. Стакан напитка незадолго до засыпания насыщает организм триптофаном и кальцием – эти вещества способствует выработке гормона сна.