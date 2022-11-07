Бессонница, агрессия, проблемы с памятью: Какие еще психологические проблемы несет COVID-19
Марчел Додица отмечает, что для трети пациентов борьба с болезнью не оканчивается даже после преодоления основной стадии. 30 процентов людей сталкиваются с так называемым постковидным синдромом, который может проявляться достаточно разнообразно.
К ним можно отнести панические атаки, хаотичную смену настроения, внезапную агрессию и даже бессонницу. Другими словами, говорит эксперт, нарушается выработка гормонов, ответственных за положительные эмоции. А потому стоит быть готовыми к длительному пути реабилитации, во время которого придется следовать всем рекомендациям лечащего врача.
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