8 причин, из-за которых могут часто ломаться ногти

Расслоение и трещины на ногтевой пластине могут свидетельствовать о повышенной хрупкости эпидермиса.Как сообщает ФАН, врач Ирина Ярцева перечислила 8 основных причин, из-за которых проявляется ломкость ногтей.Чаще всего расщепление пластины связано с нехваткой железа в организме. Этим веществом насыщены яйца, бобовые, киноа, брокколи и темный шоколад.Состояние ногтей может ухудшиться у людей, склонных к аллергическим реакциям. Нередко к таким последствиям приводят атопический дерматит и экзема.Дефицит витаминов группы В негативно сказывается на состоянии ногтей. Чтобы восполнить их дефицит, эксперты советуют употреблять гречку, грецкие орехи и кукурузу.Грибковые заболевания медленно разрушают ногтевую пластину. Нельзя откладывать поход к специалисту при изменении цвета и ломкости ногтей.Неблагоприятное воздействие на ногти оказывает постоянный контакт с водой, проведение уборки без перчаток и стирание свободного края.Ломкость может быть вызвана тем, что человек в условиях стресса грызет ногти, нарушая их целостность.Чтобы ногти оставались здоровыми и красивыми, важно поддерживать баланс белков, жиров и углеводов в рационе и придерживаться принципов здорового питания.По словам специалиста, последняя причина ухудшения состояния ногтевой пластины – поражение органов желудочно-кишечного тракта. При подобных заболеваниях полезные вещества хуже усваиваются организмом.