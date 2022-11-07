В чем опасность питья напитков через соломинку

Во время питья через соломинку в пищеварительный тракт проникает много лишнего воздуха, что вредно.Издание The Washington Post опубликовало предупреждение специалистов об опасности привычки пить напитки через соломинку. В частности, один из минусов такого питья состоит в том, что жидкость употребляются в большем количестве – таким образом, больше употребляется содержащегося в нем сахара, красителей, алкоголя и других нежелательных компонентов. Также это увеличивает количество выпитых «жидких» калорий, способствующих появлению лишнего жироотложения и веса.Кроме того, подобный метод, вопреки существующему утверждению, не защищает от кариеса. В этом плане единственным способом спасти зубы является питье напитков, не содержащих сахар.«Сахар из газированных напитков или кислоты из вина и кофе также накапливается на ваших зубах, даже если вы пьете через соломинку», - предупредили эксперты.Еще одна опасность употребления напитков через соломинку – повышенный риск образования морщин, особенно быстро появляющихся вокруг губ. Помимо этого, люди, постоянно использующие соломинку, незаметно для себя поглощают много воздуха, то есть, подвергаются аэрофагии. Специалисты заявили, что избыточный воздух грозит появлением проблем в работе желудочно-кишечного тракта.