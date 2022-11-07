Эндокринолог Фадихан рассказала, как жесткость и рН питьевой воды влияют на здоровье

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Мало кто сегодня не слышал выражение «жесткая вода». Давайте попытаемся разобраться, что же это за показатель и как, а главное, для чего нужно делать воду «мягкой». Также важен и уровень ее рН, о нем мы тоже поговорим.Вода стала называться «жесткой» из-за того, что ткань, которую стирали в ней, становилась более жесткой на ощупь. Со временем при стирке в такой воде ткань становится менее прочной и рвется. Сегодня эксперты особо оценивают два фактора качества воды: содержание в ней примесей, солей металлов и pH — это водородный показатель вещества, отражающий кислотность.Соответственно, жесткой воду делает высокое содержание солей. А чтобы сделать воду мягче, ее необходимо от этих солей и посторонних примесей очистить. Пресловутая накипь — как раз и есть осевшие из воды со временем соли металлов. Чем они могут навредить здоровью и зачем нужно знать рН воды, «Доктору Питеру» рассказала Наталья Фадихан, врач-эндокринолог.Кислотность меняет метаболизмПоказатель рН, или кислотность жидкости, отвечает за то, как этот состав будет влиять на метаболизм, среду и ткани. В отношении воды он влияет на ее качество, вкус и биологические свойства. Наиболее качественная вода обладает уровнем рН примерно в 6,5-7,5. Отклонение в меньшую сторону закисляет среду, в большую — ощелачивает. Людям можно относительно безопасно употреблять жидкости от слабощелочных до слабокислотных. Чтобы понять, какие это пределы, различные жидкости, в том числе для питья, по показателю pH делятся на:сильнокислые с уровнем рН ниже 3 (примером можно назвать сок лимона);кислые с уровнем 3-5 (это, например, сок апельсина, пиво, разные сорта вина);слабокислые 5-6,5 (черный кофе, питьевое молоко);нейтральные 6,5-7,5 (питьевая чистая вода при 10-22°С);слабощелочные 7,5-8,5 (обычная вода при 0°С);щелочные 8,5-9,5 (такую кислотность имеет раствор пищевой соды);высокощелочные >9,5-11 (хлорная известь, нашатырный спирт).Напитки, показатели рН которых колеблются в пределах от 3 до 9, организм вполне нормально переносит, разбавляя концентрации за счет собственной жидкости. Но налегать на подобные напитки часто не стоит.Оптимальный уровень жесткостиСчитается, что допустимый уровень кислотности может колебаться в диапазоне 6-9 pH. Если регулярно употреблять воду с отклонением рН от нормы, это может навредить обменным процессам. Конечно, серьезной опасности такая вода не представляет, если употребляется она изредка. Но со временем ее употребление может привести даже к образованию камней в мочевом пузыре.Особенно качество воды важно для новорожденных: как для употребления ее внутрь, так и для купания. Несбалансированный уровень рН может повысить риск появления атопического дерматита и экземы. Это опасно тем, что у растущего организма данные реакции могут привести к запуску дальнейшего развития аллергических заболеваний. Часто эти заболевания проявляются в возрасте 3 месяца, и причиной их становится как раз купание в некачественной воде.Как «жесткая» вода влияет на здоровьеОт постоянного употребления неочищенной воды с избытком солей, придающих ей жесткость, страдают многие органы и системы. Особенно заметно влияние на:Сердце и стенки артерий. Нагрузка солями провоцирует скачки давления и отложение кальция в бляшках.Почки, избыток как кислотных, так и щелочных оснований, а также солей провоцирует осаждение нерастворимых кристаллов в почечных лоханках.Кожу — использование мыла в жесткой воде образует труднорастворимые пленки, нарушающие гидролипидную мантию. Как результат раздражение и шелушение, что может провоцировать дерматиты и экзему.Волосы и ногти страдают от сухости, возникают ломкость, шелушение, а иногда и выпадение.Пищеварительную систему, которая хуже усваивает в условиях жесткости воды питательные компоненты, может нарушаться работа ферментов, страдает микрофлора кишечника.Поверхности суставов, которые из-за избытка кальциевых солей быстрее изнашиваются, возникают дегенеративные изменения и артрозы.Как смягчить водуЛюди с древних времен старались смягчить и очистить воду, как питьевую, так и для хозяйственных нужд. Неочищенная вода была причиной многих эпидемий — брюшного тифа, холеры и других заболеваний. Замечая сей факт, люди с древности пытались обеззараживать, очищать воду и улучшать ее свойства. Древние египтяне даже придумали первые простейшие фильтровальные системы.За долгое время процесс очищения и улучшения качества питьевой воды оброс массой легенд и мифов. Развенчаем некоторые из них.Серебро для очистки и дезинфекции водыСеребряные ложечки или монетки до сих пор считают способом очищения питьевой воды и придания ей полезных свойств. Однако это серьезное заблуждение, которое может даже навредить. Серебро может вступать в реакции с некоторыми солями, из-за чего его поверхность темнеет, но это далеко не все соединения в воде. А с учетом того, что соли серебра относят к достаточно токсичным и способным к накоплению в теле, от подобных устаревших традиций стоит отказаться. По праздникам можно доставать из шкафа столовое серебро, чтобы попить чаю, но постоянно так делать не стоит.Чем глубже скважина, тем чище водаУвы, это не так. Все, что есть на поверхности земли, вместе с подземными водами попадает и на большую глубину. Это соли, химикаты с полей, следы бензина и мазута, ртуть и т. п.Кипятить воду повторно нельзяБытует мнение, что чтобы очистить воду, ее можно прокипятить, но нельзя кипятить ее несколько раз, потому что в воде образуются вредные вещества. Это миф! Состав воды от повторного нагревания не меняется.Если воду заморозить, она очиститсяВода после разморозки становится как будто чище. На самом же деле она избавляется, и то частично, только от хлора и насыщается кислородом. Соли, тяжелые металлы и остальные примеси остаются в составе жидкости. Не погибают даже и некоторые микроорганизмы, поэтому такая вода небезопасна.Вода в бутылках — идеальной чистотыИ еще один уже современный миф: многие считают, что бутилированная, упакованная в промышленных масштабах вода очищена специальным способом и гораздо лучше просто фильтрованной. Однако согласно исследованиям уровень содержания примесей у них одинаковый.Как оценить жесткость воды домаС бытовой точки зрения «жесткую» воду можно определить так:При варке овощей, мяса или крупы нужно больше времени, чтобы они разварились.Обычное кусковое мыло пенится достаточно трудно.Чай заваривается долго, приобретает неприятный привкус.Белье быстро сереет после стирки, изнашивается, и остаются грубые заломы, которые сложно разглаживаются.На стенках чайника, на тэне стиральной машины и внутри труб горячей воды быстро образуется слой накипи.А вот pH жидкости и точное содержание металлов в воде можно определить только лабораторным способом.Что касается воды из-под крана — всегда можно набрать ее в пробирку и отнести на санэпидстанцию или в лабораторию на анализ, чтобы потом, в случае отклонения от нормы, обратиться в управляющую компанию в поисках справедливости.Но не будешь же бегать в лабораторию с каждой пробой воды. Сегодня появились и другие способы оценки жесткости воды, которые доступны каждому. Например, специальные приборы. Электролизер используется для проверки качества воды в основном в промышленности. Также есть такой аппарат, как TDS-3. Это солемер, который используют для проверки воды в скважинах, бассейнах, аквариумах. Ну а наиболее доступный, пожалуй, способ — тест-полоски. При намокании полоска меняет цвет, показывая уровень примесей.Как уменьшить концентрацию примесей в водеВ домашних условиях доступно термоумягчение, а попросту кипячение. Это наиболее простой бытовой метод. При нагревании в воде разлагаются соединения солей, она становится пригодной для питья. Минус термоумягчения в том, что оно подходит только для очистки от карбонатных соединений.Обратный осмос. Вода пропускается под давлением через специальную мембрану. Метод применяется как при домашней фильтрации, так и при промышленной.