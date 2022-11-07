Пульмонолог Олег Абакумов рассказал, кому нельзя в баню и чего там не стоит делать

Врач-пульмонолог Олег Абакумов перечислил, с какими заболеваниями и кому не стоит посещать баню, также он предупредил, чего не стоит делать в парной.Доктор заявил, что баню запрещено посещать с повышенной температурой, с инфекционными заболеваниями и поражениями кожи, а также людям с гипертонией и проблемами с сосудами. Также запрет распространяется на беременных женщин и астматиков.Помимо этого врач добавил, что крайне нежелательно поливать раскаленные камни в парной какими-либо отварами из трав или, как это любят некоторые, пивом или квасом. Пульмонолог объяснил это тем, что отвар из трав может спровоцировать аллергическую реакцию, а испарение пива и кваса могут и вовсе стать ядовитыми.Что касается поливания камней различными отварами, я бы не рекомендовал этого делать. Во-первых не все они безопасны для организма. Так, некоторым нравится лить на камни хмельные напитки ради приятного аромата. Но если брать то же пиво, то в нем содержатся твердые смолы, которые являются канцерогенами. А в квасе иногда присутствует сера: дышать ею явно не полезно, — подчеркнул Абакумов.