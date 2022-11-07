Доктор Мясников назвал главную ошибку в лечении гипертонии
Известный российский медик затронул тему лечения гипертонии, назвав главную ошибку людей – непонимание того, что таким лечением придется заниматься всю оставшуюся жизнь. Нередко пациенты, улучшив показатели артериального давления с помощью лекарств, перестают принимать их, что неправильно. Если лечащий врач принимает решение назначить пациенту с гипертонией лекарство, оно должно употребляться на постоянной основе, подчеркнул Мясников.
«При повышенном давлении важно подобрать правильную схему лечения и не бросать ее при улучшении самочувствия. Если у вас устойчивая гипертония, вам надо принимать лекарства постоянно», - сказал специалист.
Александр Мясников предупредил, что из-за прекращения приема назначенных препаратов, проблема гипертонии неминуемо вернется.
Также он отметил, что ошибкой является и самостоятельный прием лекарств без консультации с врачом. По словам Мясникова, повышенное до определенного уровня давление не всегда требует лекарственной терапии. Медик может повременить с назначением препарата пациенту, порекомендовав ему следовать здоровым привычкам, соблюдать правильный рацион, выполнять упражнения.
«Врачи могут наблюдать 3-12 месяцев, думая, назначать лекарства или нет», - поделился доктор, посоветовав не назначать медикаменты самим себе.
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