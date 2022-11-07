2 соединения в вине и чае уменьшает бляшки в мозге при деменции

Эти два соединения могут влиять на рост липких бета-амилоидных бляшек в головном мозге.Болезнь Альцгеймера обусловлена накоплением аномальных белков вокруг клеток головного мозга, что препятствует их общению друг с другом. Прямым результатом этого является потеря когнитивной текучести, что может привести к потере памяти и спутанности сознания. К счастью, некоторые природные соединения доказали свою высокую эффективность в уменьшении образования зубного налета, связанного с болезнью Альцгеймера."Последние результаты показали, что два распространенных соединения, известных как катехин и ресвератрол, уменьшают образование бляшек в головном мозге. Мощные антиоксиданты, содержащиеся в красном вине и множестве других продуктов, обеспечивают защиту, не вызывая нежелательных побочных эффектов. Два соединения были изучены в серии исследований в качестве потенциального средства для лечения ряда заболеваний, однако они не всегда проникают через гематоэнцефалический барьер, что необходимо для болезни Альцгеймера", - говорит врач-невролог Александра Алехина.Это открытие, тем не менее, имеет важное значение, поскольку еще не существует никакого лечения, которое могло бы предотвратить начало болезни Альцгеймера или замедлить ее прогрессирование.Другими словами, эти соединения уменьшали прогрессирование болезни Альцгеймера, вызванной вирусом герпеса. Однако поиск соединений, которые могли бы уменьшить образование бляшек независимо от вирусных компонентов, был бы идеальным для нейродегенеративных заболеваний, таких как слабоумие.Ресвератрол — это природное растительное соединение, содержащееся в винограде, яблоках, чернике, сливах и арахисе.