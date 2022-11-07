Снимаем мышечные зажимы: 7 лучших упражнений

Благодаря этим упражнениям можно снять напряжение в плечах и шее, что улучшает поступление крови к головному мозгу.Тело и психика неразрывно взаимосвязаны, эмоции отражаются на телесном самочувствии и, наоборот, состояние тела влияет на психику. Психосоматика – это область психологии, изучающая эту связь. Влияя на телесные ощущения, на телесное самочувствие, а через него и на работу мозга, можно изменить свое эмоциональное состояние.Упражнения для снятия телесных блоковПерекрестное потягивание или кросс-кроллыНе наклоняясь вперед, необходимо потянуться кончиками пальцев правой руки к кончикам пальцев левой ноги (при этом левую ногу приподнимаем, а правая стоит на полу). Затем, наоброт, левой рукой потягиваемся к правой приподнятой ноге. Потом снова правой рукой тянемся к левой ноге. Сделать 4-8 парных движений.Желательно это упражнение делать в медленном темпе, при этом обращая внимание, как работают мышцы живота. После чуть-чуть попейте воды. Можно выполнять стоя и сидя.Почему полезно это упражнение?Потому что, включая в работу одновременно и правую, и левую часть тела, оно улучшает межполушарное взаимодействие. Правое полушарие в большей степени отвечает за эмоции, а левое в больше степени отвечает за логическое мышление. Когда связь между ними хорошая, то логика и эмоции взаимно сотрудничают и человек более устойчив перед стрессом.Кольца-браслетыУпражнение выполняется очень медленно. Берем большой палец левой руки и правой рукой как будто бы натягиваем на него маленькое колечко (таким образом, круговыми движениями массируя палец). То же самое делаем и с другими пальцами.Когда на все пальцы левой руки надели воображаемые кольца, тогда круговыми движениями как будто бы надеваем тугой браслет на левую руку. Постепенно браслет натягиваем все выше и выше, до самого плечевого сустава. Затем повторяем то же самое на правой руке. После упражнения попить немного воды. Упражнение улучшает кровообращение и нормализует давление, повышает активность и помогает сосредоточить внимание.Массаж ушей или думательный колпакДвумя руками одновременно массируем уши (левой-левое, а правой-правое), слегка вытягивая ушные раковины к затылку. Массируем сверху-вниз, дойдя до мочки ушей, потихоньку потянуть ее вниз. Повторить примерно 4 раза. После упражнения сделать маленький глоточек воды.Кстати, для чего пить воду? Она является хорошим проводником электрического сигнала, а нервная система работает путем передачи электрического сигнала по нервам. Следовательно, вода необходима для хорошего прохождения электрического сигнала. Обезвоживание снижает энергетический потенциал тела и способствует запуску стрессовой реакции.Кнопки мозгаОдну руку (мягкую и расслабленную) кладем на грудь (на уровне 2 и 3 ребра, под ключицей) и легонько массируем, другая рука спокойно лежит в районе пупка. Немножко помассировать (0, 5 - 1 минутку) и поменять руки.При выполнении этого упражнения взгляд должен свободно перемещается по комнате. После упражнения сделать маленький глоточек воды. Данное упражнение помогает улучшить кровообращение (в том числе приток крови к головному мозгу), благодаря чему улучшается восприятие, внимание, повышается уровень энергии.Позитивные точкиПоложить указательные и средние пальцы левой и правой руки на позитивные точки на лбу. Они находятся посередине между линией волос и линией бровей, а вертикальное расположение точек посередине зрачка. Подержать их там до возникновения легкого покалывания под пальцами или ощущения тепла и пульсации. После упражнения сделать маленький глоточек воды.СоваКладем левую руку на правое плечо. На выдохе произносим звук "Ух", одновременно с этим немножко сжимаем мышцу плеча и делаем небольшое движение головы вперед. Также при выполнении этого упражнения необходимо постепенно вертеть головой, после каждого "Ух" немного поворачивать голову из стороны в сторону.Сделать примерно 3-10 "Ух", массируя правое плечо и столько же, массируя левое плечо правой рукой. После упражнения сделать маленький глоточек воды. Благодаря этому упражнению можно снять напряжение в плечах и шее, что улучшает поступление крови к головному мозгу. За счет этого активизируется энергия, повышается внимание.Энергетическая зевотаПоложите пальцы ладоней на те места, где соединяется верхняя и нижняя челюсть. Представьте, что вы зеваете, широко откройте рот и на этом зевке массируйте пальцами вышеобозначенные места. При этом попробуйте произносить длинный звук "вааа-у". Повторить 3-6 раз. После упражнения сделай маленький глоточек воды.Упражнение снимает мышечные зажимы на лице, помогает расслабить мышцы глаз и благодаря этому снизить телесное напряжение.